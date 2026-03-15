Luego de idas y vuelta por el escenario, la UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que se debía disputar el 27 de marzo, y enfrentaba al campeón de Europa: España, contra el monarca de América: Argentina.

Luego de anunciar que Qatar no será sede de dicho partido por el conflicto de Medio Oriente, se inició la búsqueda de un nuevo escenario. Desde el ente madre del fútbol europeo, anunciaron que “Con gran decepción confirmamos la cancelación de la Finalissima 2026, debido a circunstancias y restricciones de programación que hicieron imposible reprogramar el partido”.

“Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia” expresa el comunicado, agregando además el agradecimiento al comité organizador y las autoridades del país por el trabajo para poder jugar el partido en dicho escenario.

En las últimas semanas se estuvo buscando un escenario apropiado para disputar dicho partido, desde UEFA querían como principal opción en el Santiago Bernabéu, pero Argentina se negó. Luego estuvo la alternativa de otro escenario neutral, que también fue negado por AFA.

Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

Ante esto, se determinó la cancelación del partido, por lo que el seleccionado de Scaloni podría no jugar amistosos en la ventaja de marzo, que serían previas al mundial de Estados Unidos, Canadá y México.