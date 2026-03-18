Luego del despido de Damián Ayude tras la goleada en recibida ante Defensa y Justicia como local, San Lorenzo está en plena carrera contrarreloj para designar a su nuevo entrenador. Luego de varios llamados y negativas, la dirigencia está entre dos candidatos principales: el próximo DT del Ciclón está entre Martín Palermo y Pablo Guede.

Según informó DSports, luego del primer contacto de Sergio Costantino, presidente transitorio del Ciclón, con el ex entrenador de Fortaleza de Brasil, el club programó una reunión con el representante del Titán. "" De esta manera, Palermo podría retornar al fútbol argentino tras sus experiencias en Olimpia, donde cosechó su primer título, y el fútbol brasileño, donde pese a una buena campaña no pudo evitar el descenso.

Palermo, uno de los apuntados por San Lorenzo.

Por su parte, Guede que ya tuvo un paso exitoso por San Lorenzo donde logró un título y alcanzó una final, está dirigiendo al Alianza Lima de Perú, pero su situación no es cómoda tras la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. El entrenador de 51 años tiene una cláusula de salida accesible y la idea de un retorno a Boedo lo seduce, pero aún está pendiente la reunión con Costantino. "Guede es una posibilidad, tenemos que ver lo económico. Hoy está con trabajo en otro club. Ojalá que cuando podamos hablar lleguemos a un acuerdo", le comentó el mandatario a Radio La Red.

Guede, el otro candidato, podría volver para su segundo ciclo en Boedo.

Además, Costantino remarcó la necesidad de que las negociaciones sean rápidas para tener al flamante técnico trabajando lo antes posible. "Estamos analizando, no me quiero apurar, pero no tiene que pasar del fin de semana", dijo. Recordemos que, para el debut en la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón el que se hará cargo interinamente es el entrenador de Reserva, Alan Capobianco.