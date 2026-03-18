El director técnico de Deportivo Rincón Pablo Castro confirmó este martes en el programa Grito Sagrado que se emite por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias los 23 jugadores que viajarán con miras al partido de este viernes 20 a las 21.15 en el estadio Centenario de Quilmes frente a San Lorenzo de Almagro, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

La delegación compuesta por futbolistas, cuerpo técnico y algunos dirigentes, estarán viajando en vuelo de línea, el jueves a las 21.40 desde el aeropuerto neuquino rumbo a Ezeiza. El regreso está pautado desde Aeroparque el sábado a las 11.35 de la mañana.

Los jugadores elegidos por el entrenador mendocino son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi, Marcos Narváez, Jonathan Fleita y Edgardo Díaz; los mediocampistas, Juan Achetoni, Ezequiel Ávila, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Matías Domínguez, Axel Oyola y los delanteros Cristian Canga, Jorge Rossi, Fernando Inda, Cristian Estigarribia y Jair Julio Blanco.

En la tarde del martes el entrenador Castro y el volante tucumano Daniel Carrasco visitaron los estudios del Grupo Prima Multimedios y dejaron las sensaciones previas al partido ante El Ciclón.

La Asociación del fútbol Argentino (AFA) designó en las últimas horas la cuaterna arbitral de que dirigirá el cotejo. La responsabilidad principal recayó en Álvaro Carranza, quien nació en Córdoba capital, el 31 de enero de 1997 (tiene 29 años), que será el colegiado principal del encuentro en el recinto "cervecero".

El juez será acompañado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda como jueces de líneas y el cuarto árbitro será el conocido Juan Ignacio Nebietti el bahiense que dirige por la Liga de Río Colorado.

El trascendental cotejo, será transmisión el viernes desde las 19 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, las emisoras del Grupo Prima Multimedios con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y la presencia de Jorge "El Vasco" Hernandorena y Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.