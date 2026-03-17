Luego de la sorpresiva goleada en contra y a días del duelo ante Deportivo Rincón por Copa Argentina, San Lorenzo despidió a Damián Ayude como DT luego de ser goleado contra Defensa y Justicia. El entrenador, que reemplazó a Miguel Ángel Russo en junio de 2025, fue cesado del cargo a pesar de que en febrero le habían extendido y mejorado su contrato (era el DT de Reserva y mantenía ese salario) hasta diciembre.

La caída ante Defensa y Justicia despertó el gran descontento de los hinchas, que entonaron el grito de guerra "que se vayan" todos. San Lorenzo no despega en el Torneo Apertura donde ganó tres partidos, empató cuatro y perdió tres. Sergio Constantino, presidente provisorio de San Lorenzo, y Pablo Barrientos, director deportivo, se reunieron con el entrenador a primera hora de este martes, justo antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva, para comunicarle la decisión.

Esta determinación venía "cocinándose" puertas adentro, ya que había malestar por el rendimiento del equipo a pesar de que Ayude, de buen semestre pasado sin la chance de traer refuerzos, no pudo potenciar al equipo luego de las seis incorporaciones que le trajeron. A pesar de que el entrenador fue tajante en conferencia de prensa sobre su intención de quedarse, la CD decidió cortar el vínculo. En total el DT dirigió 29 encuentros, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Un interino dirigirá contra Rincón

Pensando en el duelo del viernes de Copa Argentina ante el Deportivo Rincón, quien se hará cargo del plantel de San Lorenzo será Alan Capobianco, entrenador de la Reserva que también tomó el lugar de Ayude cuando éste asumió en el primer equipo. Por ahora, no se conocen negociaciones formales para un reemplazante en el banco del Ciclón.