De cara al próximo partido de Boca, el domingo contra Instituto, Claudio Úbeda está obligado a buscar un reemplazo de Santiago Ascacíbar, que se desgarró ante Unión y no estará disponible. Además de esa variante, el entrenador piensa en hacer algunos cambios en la defensa, que viene teniendo dificultades en los anteriores encuentros.

El principal candidato casi confirmado para ocupar el lugar del Ruso es Ander Herrera. El mediocampista vasco ya tuvo minutos en el último partido ante Unión, ingresando justamente por el lesionado Ascacíbar y todo indica que formará un tridente junto a Leandro Paredes y Milton Delgado en el medio. Además, Úbeda evalúa si Marcelo Weigandt seguirá o no siendo titular. Juan Barinaga, recuperado de su lesión hace unos 10 días, podría volver a la titularidad.

En caso de que Herrera no esté en condiciones para iniciar el partido, el cuerpo técnico cuenta con otras alternativas en el mediocampo: la principal es Alan Velasco, que motivaría a un cambio táctico dentro del dibujo respecto de los últimos partidos. Otras alternativas podrían ser Kevin Zenón y Williams Alarcón. Por su parte, Tomás Belmonte aún continúa recuperándose de un desgarro y no está disponible para esta convocatoria.

Ander Herrera, candidato a reemplazar a Ascacíbar.

Por último, la otra modificación de Úbeda podría aparecer en la dupla central, que atraviesa momentos de incertidumbre. Tanto Lautaro Di Lollo como Ayrton Costa han perdido solidez en las últimas fechas y el nombre de Marco Pellegrino, que ya había sonado en la previa ante Unión, aparece como una alternativa para reforzar el fondo.