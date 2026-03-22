En lo que ya es una temporada de ensueño Como goleó 5-0 al Pisa con goles de Nico Paz y Máximo Perrone y sigue siendo la sensación de la Serie A. Los convocados por Lionel Scaloni a la Selección Argentina aportaron para que los Lariani dieran un paso firme hacia la Champions League sumando de a tres nuevamente ante uno de los elencos que pelea por la permanencia, quedando en el cuarto lugar y alcanzando su quinta victoria consecutiva y su séptimo encuentro sin derrotas, incluyendo la semifinal de la Copa Italia.

El partido tuvo un arranque explosivo, ya que a los 7 minutos Assane Diao abrió el marcador para los dirigidos por Cesc Fábregas, y a los 29 asistió al griego Tasos Douvikas, artillero del equipo para el segundo gol. Tras el descanso, Martin Baturina amplió la ventaja anotando el tercero apenas comenzado el complemento.

Assane Diao, la figura de la goleada del Como. (Foto: X @Como_1907)

La goleada se redondeó en los últimos minutos con la aparición de los argentinos. Primero fue Nico Paz, que alcanzó su décimo gol en Serie A al rematar de primera un pase atrás de Alberto Moreno, estableciendo el 4-0. Es el tercer máximo artillero de la liga italiana, solamente por detrás de Lautaro Martínez (14) y de su compañero Douvikas (11), y a eso le suma 6 asistencias.

Por su parte, Perrone celebró su convocatoria a la Selección con su tercer gol en la liga italiana. Luego de un desborde de Nicolas Kühn, el volante llegó desde atrás y la mandó a la red para establecer el 5-0. El surgido en Vélez y ex Manchester City tendrá la oportunidad de pelear por un lugar en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026 y se sumará a la semana de entrenamientos desde este lunes en Ezeiza en la previa de los amistosos contra Mauritania y Zambia.

Por su parte, el Como se afianzó en el cuarto puesto con 57 puntos, a tan solo cinco y seis puntos del Napoli y Milan, respectivamente, y pone presión sobre Roma y Juventus, sus perseguidores más inmediatos, que están tres puntos por detrás de los Lariani en la lucha por los puestos de Champions League.