De tener la chance de jugar la Finalissima contra España en Qatar a recibir a Mauritania en La Bombonera con el mediocampista ofensivo Franco Mastatuono y el delantero Joaquín Panichelli en la nómina de convocados de la Selección Argentina que de esta manera elevó a 30 el número de futbolistas disponibles para Lionel Scaloni.

AFA confirmó finalmente para el viernes 27 de marzo el primero de los últimos dos encuentros de preparación de cara a la defensa del título del mundo y trabaja en la posibilidad de concretar otro para el martes 31.

Y por eso, como los minutos oficiales se multiplicarán, fue que el técnico se inclinó por amplia el número de jugadores y sumar dos pesos pesados en esta previa, pero con realidades distintas.

Mientras que el actual Real Madrid parece haber perdido terreno por su poca continuidad en España, el goleador del Racing de Estrasburgo se destaca en cada fecha de la Liga de Francia y pelea por el famoso tercer 9 de la nómina definitiva con Juan López de Palmeiras.

Joaquín Panichelli sigue cumpliendo una temporada top en Francia y hace fuerza para meterse en el Mundial.

El Flaco que la rompe en el Brasileirao ya estuvo en la primera entrega de la planilla, por lo que se cree corre con ventaja. Nicolás Paz ocupa firmemente el casillero juvenil de una lista que se va perfilando para instalarse en Estados Unidos a mitad de año.

Guatemala es un ni

Si Guatemala ya sonaba como poca exigencia para el 31 de marzo, la confirmación de los africanos de Mauritania hasta ponen en duda la repercusión que podría tener la venta de entradas en la previa.

Sólo la chapa de ser una de las últimas veces de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste le suman condimentos a una convocatoria mucho más fuerte para los protagonistas que para el público en general.

El seleccionado de América del Norte estará previamente jugando en Italia y por eso es que aún no se confirma en Buenos Aires para el martes 31. De todas maneras todavía no está totalmente descartado por parte de la AFA que trabaja contrarreloj para cumplir con el deseo de Scaloni de sumar dos amistosos en el país.