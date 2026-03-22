La Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer los valores y como adquirir las entradas para el cotejo amistoso que la selección jugará este viernes 27 de marzo en La Bombonera ante Mauritania, juego preparativo de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 23 a partir de las 10hs por la plataforma www.deportick.com , el canje de las mismas será desde el martes 24 al jueves 26 en boletería de cancha de Huracán.

Tanto para este juego, como para el del 31 del mismo mes ante Zambia, habrá show musical post cotejo, el primero de la mano de Damas Gratis y Mala Fama. En el segundo tocarán Los Totoras, Rodrigo Tapari, y otros artistas.

Ambos partidos serán la mejor oportunidad para que los hinchas argentinos se despidan de la selección previa al Mundial donde irá a defender el título. Además, podría ser las últimas presentaciones de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

Valor de las entradas: