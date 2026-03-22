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Domingo 22 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Deportes

Cuánto cuestan y como conseguir las entradas para ver a la Selección en La Bombonera

Será el anteúltimo cotejo que jugará la Escaloneta previo a la gran cita mundialista. Entérate cómo conseguir las entradas, que tendrán acceso a un show musical post cotejo. 

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 13:01
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Messi se presenta en La BOmbonera previo al Mundial

La Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer los valores y como adquirir las entradas para el cotejo amistoso que la selección jugará este viernes 27 de marzo en La Bombonera ante Mauritania, juego preparativo de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 23 a partir de las 10hs por la plataforma www.deportick.com , el canje de las mismas será desde el martes 24 al jueves 26 en boletería de cancha de Huracán.

Tanto para este juego, como para el del 31 del mismo mes ante Zambia, habrá show musical post cotejo, el primero de la mano de Damas Gratis y Mala Fama. En el segundo tocarán Los Totoras, Rodrigo Tapari, y otros artistas.

Ambos partidos serán la mejor oportunidad para que los hinchas argentinos se despidan de la selección previa al Mundial donde irá a defender el título. Además, podría ser las últimas presentaciones de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

Valor de las entradas:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $25.000
  • Platea alta K: $150.000
  • Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000
  • Platea baja L: $350.000
  • Platea media C-D-M: $330.000
  • Platea media A-B: $350.000
  • Preferencial: $490.000

 

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