Luego de varios rumores y nombres que se pusieron sobre la mesa, San Lorenzo oficializó la contratación de Gustavo Álvarez como nuevo director técnico. El entrenador llega tras un paso exitoso en el fútbol chileno, donde se consagró campeón con Huachipato y Universidad de Chile, donde además alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. El DT, que firmó hasta diciembre, hoy comenzó a hacerse cargo de las prácticas y debutará ante Deportivo Riestra el miércoles.

Después de los intentos fallidos por Martín Palermo y la negativa de Pablo Guede, la dirigencia del Ciclón se inclinó por la opción de Álvarez para reemplazar al destituido Damián Ayude. El entrenador de 53 años comenzó a trabajar con el plantel en el predio de Boedo desde hoy y tendrá su cuarta experiencia en el ámbito local luego de haber dirigido a Temperley (donde comenzó su carrera en 2016), Aldosivi y Patronato.

De esta forma, el Ciclón opta por un entrenador que viene con buenos resultados de su paso por Chile buscando afrontar no solamente el Torneo Apertura, sino la Copa Argentina, donde goleó el viernes a Deportivo Rincón, y la Copa Sudamericana, donde buscará ser competitivo para traer dinero a las arcas de una institución totalmente diezmada desde lo económico. Mañana será la conferencia de prensa donde San Lorenzo presente oficialmente a Álvarez y el miércoles se estrenará en el Guillermo Laza ante Riestra.

Consagrado en el fútbol chileno

Luego de dirigir a Sport Boys y Atlético Grau durante su paso por Perú en 2021 y 2022 respectivamente, el salto definitivo en la carrera de Álvarez llegó en noviembre de 2022 al tomar las riendas de Huachipato en Chile. Allí, el 8 de diciembre de 2023, logró el título de la Primera División, tercero en la historia del club y el primero para un entrenador extranjero. Esto le dio la chance de dirigir a la Universidad de Chile, donde su popularidad fue en alza.

Durante su paso por el Bulla, ganó la Copa Chile en noviembre de 2024 y la Supercopa en 2025. Además, fue distinguido como el mejor técnico del fútbol chileno y condujo al equipo hasta semifinales de la Copa Sudamericana, recorrido quedó marcado por la serie de octavos ante Independiente en Avellaneda, donde la violencia fue la protagonista. Finalmente CONMEBOL decidió que la U de Chile avance y el camino continuó hasta semis, donde fue eliminado por Lanús.