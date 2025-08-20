Un partido que tenía como protagonistas a Independiente y la Universidad de Chile para ver qué equipo pasaba de fase en la Copa Sudamericana terminó marcado por la violencia. El duelo, que estaba igualado 1-1, fue suspendido por los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América cuando comenzaba la segunda mitad. Los desmanes fueron provocados por la parcialidad visitante, que luego derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo a los trasandinos que todavía quedaban en la tribuna. El encuentro está cancelado, es decir que no volverá a jugarse.

Piedrazos, violencia entre barras y partido cancelado

Antes de comenzar el segundo tiempo, los problemas comenzaron porque los hinchas de la Universidad de Chile, ubicados en la segunda bandeja, comenzaron a arrojar proyectiles hacia los hinchas de Independiente que estaban abajo de ellos. Esto fue escalando rápidamente y, si bien muchos simpatizantes locales se refugiaban yéndose desde la popular baja hacia la platea, varios empezaron a contestar y a mostrar su indignación por las agresiones de un grupo al que la policía falló en controlar.

La decisión oficial fue desalojar la tribuna de la U de Chile, sin embargo esto no menguó la violencia. Mientras tanto, los futbolistas (varios referentes del elenco chileno trataron de pedir calma) retornaron a los vestuarios para volver a salir en 20 minutos, algo que finalmente no sucedió. Hubo chilenos que comenzaron a desalojar la tribuna, pero el grupo reducido que siguió arrojando proyectiles y generando desmanes, sin intervención de la seguridad. Esto provocó que más tarde una facción disidente de la barra de Independiente fuera a agredirlos, dejando varios heridos y escenas realmente espeluznantes.

Independiente 1-1 U de Chile, los goles

Como en el juego de ida, el delantero argentino volvió a hacerse presente en el marcador para acercar a los Chunchos a cuartos de final. Un apoyo de primera del propio '10' para Lucas Di Yorio inició la jugada, el centrodelantero tiró un centro por abajo y la pelota le cayó justa a Assadi para decretar el 1-0. En primera instancia el línea anuló el tanto, pero rápidamente el VAR corrigió la decisión y confirmaron la ventaja de los chilenos.

Cuando el encuentro se complicaba cada vez más para el Rojo, llegó un gol que le trajo cierta tranquilidad a un local que empezaba a sentir la frustración de su gente. Una pelota larga de Facundo Zabala le quedó a Gabriel Ávalos en el área, que se la bajó hacia atrás a un Santiago Montiel que la acomodó y sacó un zurdazo al primer palo que dejó sin chances a Gabriel Castellón.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Lautaro Millán, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Matías Guerrero y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Así llegan al partido

Los dirigidos por un cuestionado Julio Vaccari sumaron su séptimo encuentro sin ganar el sábado en Liniers cayendo 2-1 contra Vélez y se convirtieron en el peor del Torneo Clausura, con solamente dos puntos. Además, logró cortar una ineficacia de que llegó a 470 minutos sin goles y superó los 461 minutos que había cosechado con Ricardo Zielinski, la racha más larga sin goles de los últimos años.

Vaccari, en su momento más tenso como DT de Independiente.

Tras caer 0-1 en Santiago de Chile, se magnificó la presión para un Independiente que, de quedar eliminado en la Copa Sudamericana, ya habría perdido dos de los tres frentes de competencia (quedó afuera de la Copa Argentina ante Belgrano hace casi dos semanas). En cuanto al equipo que enfrentará a U de Chile, el Rojo tendrá las bajas de Matías Abaldo, expulsado en la ida, y de Nicolás Freire, por lesión. Gabriel Ávalos y Sebastián Valdéz serán sus reemplazantes.

Por su parte, el conjunto chileno también cayó el fin de semana ante Audax Italiano por 3-1, aunque tiene un mejor presente, ya que está segundo en la liga de su país con 20 fechas disputadas. En cuanto a los once, el argentino Gustavo Álvarez apostaría por la misma alineación que consiguió la ventaja por 1-0 en la ida.