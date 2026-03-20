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Viernes 20 de Marzo, Neuquén, Argentina
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La búsqueda continúa

A horas del choque con Deportivo Rincón, San Lorenzo sigue sin técnico

Guede ya fue en la búsqueda y Palermo se ofendió porque lo desplazaron ante la insinuación del ex Argentinos Juniors. Esta noche dirige Capobianco y una derrota ante los neuquinos podría ser un golpe letal para la dirigencia.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 19:38
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Pablo Guede era la opción que más seducía, pero ni él ni San Lorenzo quisieron pagar la cláusula de salida de Alianza Lima.

San Lorenzo sigue en crisis y esta noche contra el Deportivo Rincón será dirigido interinamente por Alan Capobianco mientras la dirigencia continúa tachando posibles candidatos, lista de la que ya se bajaron Pablo Guede y Martín Palermo.

El ex Argentinos Juniors se encuentra en Alianza Lima de Perú, donde tenía una cláusula especial de salida para viajar al Bajo Flores a cambio de 216 mil dólares como cláusula, suma que el club argentino no estuvo dispuesto a afrontar y el DT desistió de desembolsar desde sus propias cuentas.

En consecuencia, la opción que más seducía a todas las partes se cayó completamente al mismo tiempo que Palermo había quedado en stand by y no le gustó la situación vivida con la dirigencia de San Lorenzo. En una sola jugada, dos nombres fuertes se bajaron de la nómina y el plantel volvió a quedar a la deriva.

Esta tarde, el nombre que comenzó a tomar fuerza como opcón es Gustavo Álvarez, de buenos ciclos en el fútbol de Chile y que ya habría hecho saber su predisposición para llegar al club.

Caída la chance de Pablo Guede y Martín Palermo, Gustavo Álvarez es uno de los nombres que se perfilan como candidatos.

Con toda esta previa, la maltrecha formación Azulgrana saldrá a la cancha de Quilmes desde las 21:15. Un resultado adverso ante el León neuquino podría ser determinante para el futuro inmediato del club que en este momento está afuera de la clasificación transitoria en la zona A que lidera Vélez.

Probable formación

Ante este panorama, la probable formación de San Lorenzo por Copa Argentina sería con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Gulli, Luciano Vietto, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello.

Damián Ayude fue despedido por la dirigencia encabezada por Sergio Costantino esta semana, luego de la derrota del fin de semana como local ante Defensa y Justicia por 5 a 2. Desde entonces ha venido trabajando de manera interina Capobianco para preparar el partido contra el Deportivo Rincón de Neuquén que será transmitido por las radios del Grupo Prima Multimedio. 

 

 

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