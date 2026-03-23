Luego del triunfo ante Instituto de anoche, en Boca ya piensan en el complicado calendario que se avecina y para eso cuentan con buenas noticias: habrá cuatro futbolistas recuperados luego del parate por la fecha FIFA, novedad alentadora para Claudio Úbeda de cara a la intensa agenda que tendrá el equipo en abril, con el debut en la Copa Libertadores en el horizonte.

Los que retornarían inmediatamente a entrenar con el grupo desde la semana que viene son Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Ángel Romero. Por su parte, Santiago Ascacíbar, desgarrado, todavía tendría una semana más de ausencia. El Changuito, el más esperado, sufrió un desgarro grado III en el bíceps femoral izquierdo antes del partido contra Vélez por la cuarta fecha y se perdió nueve encuentros. No obstante, en la última semana comenzó a intensificar los entrenamientos y desde el cuerpo técnico esperan que pueda retornar ante Talleres.

Zeballos, un retorno muy esperado en Boca. (Foto: Getty

Por otra parte, Milton Giménez superó una pubalgia que lo tuvo fuera de las canchas durante toda la pretemporada y lo dejó sin minutos en lo que va del 2026. Al no mejorar luego de realizarse algunos tratamientos menos invasivos, acordó someterse a una operación el pasado 18 de febrero. El centrodelantero se entrenó junto al grupo durante la semana, pero Úbeda prefirió preservarlo en el partido contra Instituto. Será otro de los que reaparezca en el próximo encuentro.

Por último Tomás Belmonte, está recuperado de un desgarro grado II en el aductor izquierdo que le apareció antes del partido ante San Lorenzo y Ángel Romero, también con problemas en su aductor, aunque el derecho, se resintió de una distensión y se encuentra en la última etapa de recuperación. Con 12 días antes del viaje a Córdoba, se espera que el paraguayo pueda volver a la lista de convocados.

Un abril cargado

Luego del parate por fecha FIFA, Boca enfrentará un mes de abril colmado de compromisos que podrían marcar a fuego su 2026. Retomará la acción con Talleres en Córdoba, y de ahí le quedarán una serie de duelos tan seguidos como difíciles: desde el debut en Copa Libertadores ante Universidad Católica hasta los clásicos ante Independiente y River.