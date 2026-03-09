Luego de volver a la victoria ante Lanús, Boca vive un clima de mayor tranquilidad tras una serie de partidos irregulares. Pensando ya en el clásico ante San Lorenzo, el entrenador Claudio Úbeda repetiría el mismo equipo que viene de ganar en La Fortaleza. La buena noticia para el DT es que podrá contar también con dos variantes en el ataque como Alan Velasco y Ángel Romero, que volvieron a practicar con el grupo dejando atrás sus problemas físicos.

Velasco se recuperó de un esguince en la rodilla izquierda en la primera fecha ante Deportivo Riestra hace casi mes y medio, pudo entrenarse con normalidad, participando de las prácticas de fútbol con los suplentes y el cuerpo técnico confía en que pueda estar en el banco de suplentes para el clásico. Romero, que tendrá un duelo especial por su pasado en San Lorenzo, superó una molestia muscular en el aductor derecho que le impidió jugar contra Gimnasia de Mendoza y está disponible. A pesar de contar con estas opciones, Úbeda decidió mantener la misma alineación que logró la goleada 3-0 ante Lanús en el Sur, tal es así que el ensayo realizado de fútbol mantuvo a esos once.

Ángel Romero será convocado justo para enfrentar a su ex equipo.

Los once para el miércoles

La formación que probó Úbeda para el próximo enfrentamiento de Boca ante San Lorenzo la componen Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Esta formación buscará sumarle un triunfo a su mala racha reciente en los duelos ante los cinco grandes, donde sólo ganó 11 de los últimos 46 enfrentamientos. Ante el Ciclón, que lo aventaja 13 partidos en el historial, la historia reciente marca 2 victorias, 3 derrotas y un empate (desde que Juan Román Riquelme está como dirigente).