Luego del empate ante Independiente del sábado, Boca se prepara para recibir a Barcelona de Ecuador en la segunda fecha de la Copa Libertadores con una preocupación latente: Miguel Merentiel podría no ser titular por una molestia en el pubis. El delantero uruguayo salió en el segundo tiempo en el debut copero ante Universidad Católica y terminó el clásico ante el Rojo con este mismo problema físico, que lo limitaría pensando en el duelo de mañana.

El entrenador Claudio Úbeda, había comentado que Merentiel fue reemplazado en el segundo tiempo contra U Católica debido a esta dolencia. Sin embargo, el atacante jugó el complemento frente a Independiente y terminó con molestias. Esta tarde, tras la práctica, se evaluará si la Bestia está en condiciones de jugar, sobre todo pensando en el Superclásico ante River, el próximo domingo en el Monumental.

En caso de que Merentiel no pueda estar, el que se perfila para reemplazarlo es Milton Giménez acompañando a Ádam Bareiro en la ofensiva. El delantero ex Banfield volvió al gol marcando de penal contra Independiente, no obstante Alan Velasco o incluso Exequiel Zeballos podrían aparecer como opciones jugando de segunda punta por detrás del paraguayo.

Milton Giménez podría reemplazar a Merentiel mañana ante Barcelona (E). (Foto: Clarín)

El posible once vs Barcelona

Más allá de la incógnita del uruguayo, el resto del equipo está prácticamente definido, con la vuelta definitiva de Agustín Marchesín en el arco y el resto de los nombres habituales que Úbeda suele alinear. De esta manera los que iniciarían mañana en La Bombonera son Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Merentiel o Giménez y Ádam Bareiro.