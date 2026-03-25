Con la lesión de Agustín Marchesín confirmada, Leandro Brey se prepara para volver al arco de Boca, justo en un momento clave del año que incluirá el debut del Xeneize en Copa Libertadores visitando a la Universidad Católica, partidos decisivos del Torneo Apertura y, posiblemente, el Superclásico ante River en el Monumental.

Este martes se confirmó que Marchesín sufrió un desgarro grado III en el aductor derecho en la victoria del domingo contra Instituto. Aunque el guardameta buscará estar disponible para jugar ante River el próximo 19 de abril, en principio es un desgarro grande que le implicaría cerca de dos meseso de recuperación aproximado de dos meses, por lo que su regreso antes de los playoffs del Torneo Apertura es poco probable.

Desde su debut en la Primera de Boca el 12 de abril de 2022, en un triunfo 2-0 frente a Always Ready por la Copa Libertadores, Brey acumuló 30 partidos con el primer equipo y tuvo, sacando apariciones esporádicas, una sola etapa de continuidad como arquero titular tras despuntar con buenas actuaciones en Reserva. En 2024, las lesiones de Sergio Romero y Javier García le abrieron la puerta para atajar en seis partidos consecutivos, incluyendo Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Sus buenas actuaciones lo posicionaron como primer suplente.

Brey acumula 30 partidos en el arco de Boca.

El episodio que marcó el fin del ciclo de Chiquito Romero tras una pelea con un plateísta luego de una derrota ante River, le brindó a Brey la posibilidad de volver a ser titular. Durante diez partidos tuvo altibajos: fue héroe en las definiciones por penales contra Talleres y Gimnasia en la Copa Argentina, sin embargo dejó dudas en algunos encuentros del campeonato doméstico y también en la derrota ante Vélez en las semis del torneo más federal del país. Esto motivó a que la dirigencia terminara por buscar un arquero y llegara Marchesín.

Un año con poco rodaje

Con la llegada del ex Lanús, Brey perdió protagonismo y fue relegado a la Reserva, donde contribuyó a la obtención de dos títulos. Su participación en la Primera fue limitada: apenas cuatro partidos, incluyendo dos ingresos por lesión de Marchesín. Sus últimas titularidades fueron el 1-1 contra Rosario Central el año pasado, donde a pesar de buenas intervenciones fue señalado por el gol olímpico de Ángel Di María y este año, en la victoria 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.