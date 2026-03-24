Boca recibió un golpe inesperado en un momento clave de la temporada. Cuando parecía que el equipo empezaba a encontrar una base, una nueva lesión sacudió los planes y encendió todas las alarmas: Agustín Marchesín estará varias semanas fuera de las canchas.

El arquero, que había salido en el último partido ante Instituto, se realizó estudios que confirmaron lo peor: una lesión muscular grado 3 en el aductor derecho. Con ese diagnóstico, los tiempos de recuperación se estiran entre seis y ocho semanas, una baja sensible para el equipo.

La consecuencia es directa. Marchesín se perderá el inicio de la Copa Libertadores, incluyendo los compromisos ante Universidad Católica, Barcelona y Cruzeiro. Pero además, su presencia en el Superclásico del 19 de abril frente a River quedó seriamente comprometida, en lo que sería una ausencia de peso en uno de los partidos más importantes del semestre.

El ex Lanús recién podría volver en mayo, apuntando a la recta final de la fase de grupos del torneo continental y los playoffs del Apertura, siempre y cuando evolucione dentro de los plazos previstos.

Mientras tanto, el arco ya tiene dueño. Leandro Brey será el encargado de ocupar el lugar ante Talleres en Córdoba por el Torneo Apertura, con Javier García como alternativa en el banco. Una responsabilidad grande para el joven arquero, que tendrá la misión de sostener al equipo en un tramo exigente.

Así, entre lesiones y ajustes obligados, Boca vuelve a rearmarse sobre la marcha. Y en el horizonte, el Superclásico empieza a jugarse también fuera de la cancha.