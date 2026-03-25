A un par de semanas de su debut en Copa Sudamericana, llegaron malas noticias para River: el Tribunal de Disciplina de Conmebol suspendió dos fechas a Maximiliano Salas y el delantero se perderá los primeros encuentros del Millonario en la competencia. La sanción responde al informe presentado por el árbitro uruguayo Andrés Matonte luego de la derrota del conjunto de Núñez ante Palmeiras en los cuartos de final de la anterior Copa Libertadores.

El final de aquel encuentro mostró un gran enojo por parte de los jugadores de River. En el caso de Salas, se lo observó en las imágenes de la transmisión dirigiéndose airadamente hacia el cuerpo arbitral con insultos. Si bien Matonte no notificó a ningún jugador en el momento, en su informe consignó el exceso verbal del ex Racing, lo que derivó en la sanción que el Tribunal de Disciplina de Conmebol confirmó en el día de hoy.

El debut del Millonario en el Grupo H de la Copa Sudamericana será el jueves 9 de abril ante Blooming en Bolivia. Esta suspensión implica que Salas no formará parte del plantel en esa visita ni estará en la segunda fecha de local contra Carabobo. La medida sorprendió a la dirigencia y cuerpo técnico en Núñez, que no contemplaban una sanción por los incidentes en Brasil. Además, River debe afrontar otra baja importante: el neuquino Marcos Acuña fue expulsado en el mismo partido contra Palmeiras por doble amonestación y debe cumplir una fecha de suspensión.