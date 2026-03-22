Continuando su racha ganadora, River le ganó 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. El Millonario no tuvo un buen partido e incluso las polémicas del partido estuvieron de su lado, pero está sumando de a tres en el estadio Ciudad de Río Cuarto y alcanza los tres éxitos seguidos bajo el ciclo de Eduardo Coudet. El penal de Gonzalo Montiel y el gol de Maximiliano Salas en tiempo de descuento permitió a los de Núñez ser uno de los primeros de la Zona B con 20 puntos ante un Leon del Imperio que sigue último en el grupo.

La visita a Río Cuarto ante la mirada de más de 10 mil personas y con un sector "neutral" que lo tuvo de su lado observó un partido bastante pobre de River, que en la primera mitad no logró poner condiciones y en la segunda sufrió en demasía luego de ponerse en ventaja. El árbitro Nazareno Arasa anuló el tanto de Tomás González luego de una revisión en el VAR, evento que pudo haber modificado la historia, por un offside previo y minutos más tarde llegó el penal sobre Sebastián Driussi que Montiel cambió por gol para el 1-0 a 20 minutos del final.

River se llevó un sufrido triunfo ante Estudiantes (RC). (Foto: Clarín)

Desde ahí, Coudet buscó contrarrestar el envión cada vez más importante de un Estudiantes (RC) con las entradas de Matías Viña, Paulo Díaz y Kevin Castaño, en modo resistencia ante un local que apostó a meter la pelota al área e hizo sufrir al Millonario hasta que Juan Fernando Quintero y Salas, otros ingresados desde el banco, se combinaron para que el '7' riverplatense termine liquidando el pleito, interrumpiendo una gran sequía de 19 partidos sin marcar. Triunfo poco vistoso pero que suma para un River que sigue ganando con el Chacho y se prende arriba, aunque hoy no haya dado su mejor versión.

Estudiantes RC 0-2 River, los goles

Después de la polémica por el tanto anulado a Estudiantes (RC), apareció un penal que le dio a River la chance de la ventaja. Driussi se llevó una pelota contra Facundo Cobos sobre la línea de fondo y el defensor local terminó derribándolo. En un principio Nazareno Arasa no sancionó nada, pero ante un llamado del VAR y la posterior revisión el colegiado optó por dar la pena máxima. El encargo fue Montiel, que volvió a acertar para entregarle el 1-0 al Millonario.

Ya entrando al último minuto de los 9 que adicionó Arasa, River encontró el contragolpe que le terminó de asegurar los tres puntos ante un rival jugado en ataque. Quintero recibió en mitad de cancha y lanzó un pase de zurda para que Salas se vaya de cara al gol y, ante la salida de Agustín Lastra, defina y selle la victoria.

La polémica: gol anulado a Estudiantes RC

A los 10 minutos de la segunda etapa se dio la jugada más discutida del encuentro. Tomás González aprovechó un mal despeje de Lucas Martínez Quarta, y tras varios rebotes, le daba el 1-0 al León del Imperio. Sin embargo, todo eso se esfumó luego del llamado del VAR a Arasa, que luego de observar la jugada decretó que hubo un offside previo de Gabriel Alanís que condicionó el rechazo del zaguero de River. A pesar de las protestas, el encuentro continuó 0-0.

Penal y marcha atrás

Llegando al final de la primera mitad, el Millonario se encontró con un penal que prometía abrirle el partido, pero la decisión terminó siendo revertida. Una mano de Gonzalo Maffini en el intento por frenar el avance de Gonzalo Montiel generó que el árbitro Nazareno Arasa diera penal. Sin embargo, el VAR revisó la acción y llamó al árbitro, que en el video observó que la infracción fue afuera del área y terminó cobrando tiro libre.

Formaciones:

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Abel Romero, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Martín Garnerone.. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

El encuentro es emitido por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El Millonario viene de dos triunfos en fila en el inicio del ciclo de Coudet, y pretende consolidar su momento contra un elenco cordobés recién ascendido que sufre aún en la Primera Divisón. Los de Núñez se acomodaron en su grupo y tienen con 17 puntos, escalando también en la tabla anual. En sus últimas presentaciones le ganó a Banfield, Huracán y Sarmiento, y una cuarta victoria al hilo le permitiría alcanzar en la punta a Independiente Rivadavia hasta su partido ante Rosario Central.

La única duda del Chacho pasa por el mediocampo entre mantener a Kendry Páez como titular, o bien darle lugar al juvenil Joaquín Freitas, de buenas producciones cada vez que le tocó entrar. El resto serían los mismos que ganaron tanto en Parque Patricios ante Huracán y frente a Sarmiento en el Monumental.

Por el lado de Estudiantes RC, el inicio fue poco alentador en su retorno a Primera. Se quedó sin su DT, Iván Delfino, post derrota ante Belgrano, y Gerardo Acuña se hizo cargo como interino, periplo que inició con la caída ante Racing por 2-0. En total, los riocuartenses sumaron un triunfo y un empate en 10 partidos, son últimos en la Zona B y también en la tabla de promedios.