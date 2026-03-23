En la previa a los dos amistosos que la Selección Argentina afrontará durante la fecha FIFA (ante Mauritania, el viernes 27; y frente a Zambia, el martes 31), Nicolás Otamendi arribó al país para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni. El zaguero tuvo un breve contacto con la prensa en el aeropuerto y la pregunta sobre una posible llegada a River Plate fue inevitable. "Veremos", respondió elusivamente.

A los 38 años y con el Mundial nuevamente como su gran objetivo, el defensor afronta sus últimos tres meses como jugador de Benfica. Su fanatismo por el Millonario, del que hace alarde habitualmente en sus redes sociales, hizo que muchas veces su nombre sonara en Núñez. Sin embargo, su arribo nunca se dio y, en la recta final de su carrera, pareciera que no fuera a haber muchas oportunidades más.

"Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio; y no tengo nada más. Veremos", fueron las palabras de Otamendi al pisar Ezeiza. Abordado por distintos medios, incluso fue consultado sobre el desembarco reciente de Eduardo Coudet como entrenador. "No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y bueno, nada más...".

Lo cierto es que su nombre siempre sedujo a la directiva de River, pero por diversos motivos su llegada no llegó a concretarse. Siendo que a mitad de año será jugador libre, la oportunidad de volver a Argentina a terminar su carrera con la camiseta que siempre soñó aparece como una posibilidad concreta. Sin embargo, por ahora no hubo negociaciones ni tampoco un pedido concreto por parte de Coudet.

Y además de cerrar su exitosa etapa en Benfica, el defensor surgido en Vélez también le dirá adiós a la celeste y blanca luego del Mundial. Estos amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera serán sus últimos partidos como internacional en el país. ”Después de la Copa del Mundo se cierra mi ciclo con la Selección Argentina. Ya sé que es mi último Mundial así que cuando ya no juegue empezaré a ser un hincha más”, manifestó.