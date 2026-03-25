En la previa del duelo por la fecha FIFA ante Francia, Carlo Ancelotti se refirió a la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil y buscó desdramatizar la situación antes del amistoso clave contra Les Bleus en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos. El entrenador italiano, apuntado por algunos ex jugadores por la ausencia de Ney, dio su parecer sobre la polémica que rodea su relación con el astro brasileño.

Ante las preguntas sobre la exclusión de Neymar, cuyo nombre estaba en la prelista de la Verdeamarelha, Ancelotti intentó bajarle el tono a la polémica: "Lo observo todo. Es normal, en el fútbol todo el mundo tiene una opinión. No hay una ciencia exacta en el fútbol, cada uno tiene la suya. Tengo que respetar la opinión de todos", dijo el ex entrenador multicampeón con Real Madrid y Milan.

Además, el DT habló de lo que significa enfrentar a Francia en la previa del Mundial 2026: "Para nosotros es una prueba importante contra un equipo que podría ser favorito en el Mundial. Queremos demostrar buena actitud y calidad. Francia es un equipo de calidad. Es muy importante para la selección nacional jugar con equilibrio. Brasil también puede jugar al contraataque, con posesión del balón, y puede jugar muy bien", expresó Ancelotti.

Viníicus pide por Neymar

La ausencia del atacante del Santos da que hablar también en el plantel brasileño, que respeta la decisión del cuerpo técnico de darle prioridad al funcionamiento colectivo, pero también aprecia la presencia de un Ney que además de ser referente y compañero, es ídolo para varios de los que integran la nómina. En ese marco, Vinícius Júnior se sumó al respaldo para Neymar y expresó su deseo de compartir cancha con él: "La presión sobre Ney es normal. Soy parcial, es uno de mis ídolos. Está haciendo todo lo posible por estar al 100%, por volver a la selección nacional... Ahora, la decisión está en manos del entrenador, pero nosotros siempre queremos jugar con los mejores".