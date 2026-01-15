Neymar sabe que el tiempo apremia y que cada sesión cuenta. Mientras lucha contra su físico y busca dejar atrás una lesión que lo persigue desde hace meses, el astro brasileño decidió mostrar una faceta distinta de su recuperación: puso a sus amigos en su propia piel y los sometió al mismo tratamiento que él atraviesa para volver a competir.

El delantero, que renovó su contrato con Santos hasta fines de 2026, apunta todos sus cañones a llegar en plenitud al Mundial y volver a meterse en la consideración de Carlo Ancelotti para la Selección de Brasil. En ese camino, la rehabilitación de su rodilla izquierda se volvió una rutina diaria tan necesaria como dolorosa.

La escena quedó registrada en un video que el propio Neymar publicó en sus redes sociales, donde se ve a su círculo íntimo probando la terapia que él recibe en la camilla. Entre risas nerviosas, gestos de sufrimiento y comentarios cómplices, el desafío dejó en claro que el tratamiento no es para cualquiera y que el dolor es parte del proceso.

El episodio se da semanas después de que el crack fuera sometido a una artroscopía en la rodilla izquierda, el pasado 22 de diciembre, para resolver un problema de menisco. Desde entonces, la fisioterapia es intensa y constante, con el objetivo de recuperar fuerza, movilidad y confianza en la zona afectada.

Más allá del tono distendido del video, el mensaje es claro: detrás de cada intento de regreso hay sacrificio, paciencia y un trabajo silencioso que pocas veces se ve. Neymar lo sabe y, mientras espera volver a sentirse pleno dentro de la cancha, eligió mostrar que el camino de la recuperación también duele.

Con el Mundial en el horizonte y la necesidad de demostrar que todavía puede ser decisivo, el astro brasileño sigue peleando su propia batalla. Esta vez, lejos del césped, pero con la misma ambición de siempre.