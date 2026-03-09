Luego de una larga ausencia, Neymar podría volver a jugar para Brasil en la próxima fecha FIFA. El crack brasileño, que no había formado parte de ninguna citación previa de Carlo Ancelotti, integrará la prelista para los amistosos frente a Francia y Croacia del 26 y el 31 de marzo respectivamente. Después de dejar atrás las lesiones, y con algún cruce mediático entre el jugador y el entrenador de por medio, el delantero está cerca de volver luego de dos años y medio.

Según el periodista Lucas Musetti, que sigue de cerca al Santos, el astro brasileño volverá a ser convocado, al menos en la prelista, para disputar los amistosos contra Francia y Croacia. De confirmarse la presencia de Neymar en la convocatoria definitiva, será el fin de un periplo de dos años y medio sin representar a Brasil, algo que hizo por última vez el 17 de octubre de 2023, día de su fatídica lesión de ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla izquierda.

Luego de volver hace 2 semanas al Santos, Neymar podría retornar a jugar para Brasil. (Foto: X @SantosFC)

Si bien Ancelotti prescindió de Neymar en las últimas convocatorias de la selección de Brasil entre lesiones y rendimientos que el entrenador de la Canarinha no consideraba suficientes, luego de su gran fin de 2025 salvando al Santos del descenso y tras sostener la forma en sus recientes actuaciones, al atacante de 34 años se le ha presentado la oportunidad de volver. Con el Mundial 2026 a menos de 100 días de disputarse, Ney se ilusiona con volver a estar.