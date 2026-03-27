El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 arrancó en el circuito de Suzuka con dos sesiones de entrenamientos libres que mostraron a Mercedes y McLaren como protagonistas principales, mientras que el piloto argentino Franco Colapinto giró por primera vez en este trazado técnico y exigente.

En la primera práctica, George Russell, líder del campeonato y piloto de Mercedes, se impuso con un tiempo de 1:31.666, apenas 0.026 segundos por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri completaron las primeras posiciones, seguidos por Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, evidenciando una fuerte competencia entre estas escuderías.

Esta primera tanda estuvo marcada por la influencia del nuevo reglamento técnico, que potenció la parte eléctrica y eliminó el DRS, provocando dificultades en la velocidad punta para varios pilotos en las zonas rápidas de Suzuka. Entre los incidentes menores, Alexander Albon tuvo problemas con la suspensión y rozó el muro en dos ocasiones, mientras que Lando Norris sufrió retrasos para salir a pista debido a inconvenientes en su box.

Impresiones de Colapinto en Japón

Franco Colapinto completó una actuación sólida en su debut en Suzuka durante la primera práctica, terminando en la 16º posición con su Alpine, superando a pilotos como Carlos Sainz. El joven piloto argentino cumplió con su programa, acumuló vueltas en un circuito complejo y mantuvo una conducción limpia, aspectos clave para su adaptación durante el fin de semana.

La segunda sesión de entrenamientos libres presentó un cambio de liderazgo con Oscar Piastri como gran figura, marcando el mejor tiempo del viernes con 1:30.133, superando por 92 milésimas al italiano Kimi Antonelli. George Russell se mantuvo entre los más rápidos, confirmando la consistencia de Mercedes y McLaren como candidatos fuertes tanto en clasificación como en carrera.

Para Colapinto, la segunda tanda fue más desafiante, finalizando en la 17º posición a poco más de dos segundos del mejor tiempo. En esta sesión, varios equipos apostaron por neumáticos blandos buscando mejorar su rendimiento, mientras que el piloto argentino se centró en adaptarse al trazado y recopilar información para el resto del fin de semana.

En declaraciones, Colapinto expresó: “Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en términos de energía, de tipo de curvas, muy larga, de alta velocidad, así que va a ser realmente distinto. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué aspectos tenemos que trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que, en general, es nuevo para todos. Nadie sabe realmente dónde va a estar cada uno y tenemos que esperar hasta mañana”.

Además, el piloto argentino destacó su experiencia en China y la lucha con su compañero Pierre Gasly: “Fue bueno. Estuve buscando esos puntos durante mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo lograr un doble final en los puntos, nuevamente después de mucho tiempo. Buscábamos más y el comienzo de la carrera parecía muy positivo. Estábamos corriendo quinto y sexto. Parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el Safety Car perjudicó bastante nuestra carrera, la mía y también la de Pierre”.

El apoyo local no faltó en Suzuka, donde Isamu Kato, un reconocido hincha de Boca, se hizo viral por su aliento a Colapinto. Con camiseta albiceleste, mate y un póster de Lionel Messi, Kato cantó una adaptación de una canción de cancha argentina para motivar al piloto: “Vamosss Colapintoooo, hay que poner más huevos, porque esta hinchada tiene que ser primero”.

La actividad continuará con la tercera práctica libre el viernes a las 23:30, seguida por la clasificación el sábado a las 03:00, y la carrera principal el domingo a las 02:00. El circuito de Suzuka ya comenzó a mostrar un panorama competitivo y promete un fin de semana lleno de emoción para pilotos y fanáticos.