Franco Colapinto decidió hablar y ponerle un freno a los rumores que lo vinculaban con Maia Reficco, con una respuesta directa que no dejó margen para interpretaciones. El piloto fue consultado en una entrevista y, sin rodeos, marcó distancia de cualquier vínculo sentimental. En ese marco, el piloto argentino expresó: “Estoy solterísimo”.

La charla, que comenzó con un tono relajado, tuvo un giro cuando apareció el tema de su vida privada. En ese contexto, el propio Franco Colapinto contó cómo venían siendo sus días recientes y dijo: “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”.

En esa misma línea, el joven corredor sumó detalles sobre su rutina y explicó: “Conociendo lugares”, en referencia a su estadía previa a la competencia, sin dar lugar a especulaciones románticas.

A partir de ahí, el ida y vuelta con el periodista subió de tono cuando se insistió sobre los rumores. Fue entonces cuando Franco Colapinto apuntó directamente contra el tratamiento mediático del tema y lanzó: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”.

Lejos de quedarse ahí, redobló la crítica y agregó: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”, cuestionando la circulación de versiones sin confirmar.

En medio de ese cruce, también dejó ver que conoce cómo funciona la exposición pública y admitió: “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”.

El momento tuvo incluso un toque de humor, cuando Franco Colapinto bromeó sobre su vínculo con el periodista y comentó: “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver”.

Del otro lado, el cronista replicó con tono distendido y reafirmó la respuesta del piloto: “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”. Así, en medio de versiones cruzadas y especulaciones, Franco Colapinto eligió salir a hablar y despejar dudas con una frase contundente que bajó el tema de inmediato.