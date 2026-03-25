La posibilidad empieza a tomar forma y ya genera ruido en la ciudad. Franco Colapinto podría tener su primera gran exhibición en Buenos Aires y el impacto promete ser inmediato: la Fórmula 1 en versión callejera, con el público como protagonista.

Aunque todavía resta el anuncio oficial, distintos trascendidos indican que el piloto argentino de Alpine encabezará un evento especial a fines de abril, en la previa del Gran Premio de Miami. La fecha que suena con más fuerza es el domingo 26, en lo que sería una antesala ideal antes de volver a la competencia internacional.

El fenómeno Colapinto no deja de crecer. Desde su llegada a la máxima categoría, el pilarense multiplicó su popularidad y despertó un entusiasmo pocas veces visto en el automovilismo argentino en los últimos años. Esta exhibición marcaría su primer contacto masivo con los fanáticos en el país, más allá de apariciones puntuales y eventos protocolares.

El escenario elegido no es casual. El circuito proyectado atravesaría una de las zonas más emblemáticas de Palermo, con epicentro en el Monumento a los Españoles. Según trascendió, el trazado incluiría sectores de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas extensas con tramos más técnicos, en una propuesta pensada tanto para el espectáculo como para la cercanía con el público.

Además, la organización evalúa un formato mixto para los espectadores, con sectores pagos y otros de acceso libre, lo que ampliaría la convocatoria y permitiría que miles de fanáticos puedan vivir de cerca una experiencia inédita.

Todavía faltan confirmaciones oficiales, pero el solo hecho de imaginar un Fórmula 1 acelerando por las calles porteñas alcanza para encender la ilusión.