La semana arrancó con dos buenas noticias para River, que con la llegada de Tobías Ramírez desde Argentinos Juniors y la vuelta de Germán Pezzella tiene ahora dos nuevas alternativas en defensa. El central que llegó desde el Bicho se sometió a los estudios médicos de rigor y firmará contrato hasta diciembre de 2029, mientras que el experimentado zaguero está en la etapa final de su puesta a punto física y se espera que vuelva a ser convocado por Eduardo Coudet en los próximos días.

La llegada de Ramírez se formalizará esta tarde: ya pasó por la clínica a realizarse la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, estampará la firma hasta fines de 2029. El defensor es un anhelo de Coudet desde que dirige Alavés, donde no pudo concretar su llegada por diferencias económicas. Por el lado de Pezzella, se espera que el Chacho lo integre en una de las próximas convocatorias y si responde desde lo físico, podría materializar su retorno a las canchas en alguno de los siete duelos que River afrontará durante abril.

La noticia de estos dos nuevos nombres llega justo cuando River está a punto de enfrentar una seguidilla intensa de partidos. Actualmente, la dupla titular en la zaga central está conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, ambos con convocatorias recientes a la Selección Argentina. El Chino, de 29 años, volvió a ser convocado para esta fecha FIFA luego de no ser citado desde 2024, mientras que Rivero también fue llamado por Lionel Scaloni en 2025. Ambos fueron la elección de Coudet en sus tres primeros duelos como técnico del Millonario.

Por su parte, Paulo Díaz, que parecía estar próximo a dejar el club, decidió continuar en River y hasta ahora fue la primera alternativa para el puesto. El chileno entró en algunos partidos para formar una línea defensiva de cinco, pero con la vuelta de Pezzella y la llegada de Ramírez su lugar sumó mayor competencia.

De esta manera, el plantel de River pasa a disponer de cinco centrales con experiencia y perfiles variados, lo que le da al Coudet una abundancia que antes no tenía. Ahora será decisión del Chacho administrar los minutos de estos zagueros. Por otro lado, dos defensores de inferiores quedarán indefectiblemente relegados: Ulises Giménez, convocado para algunos encuentros pero sin minutos en lo que va del 2026, y Facundo González, quien jugó como lateral izquierdo el duelo entre Banfield, pero es originalmente central.