Luego del paso de la legendaria banda de rock AC/DC en los últimos días, el estadio Monumental momento complicado con el césped y despertó la preocupación en River. Los recitales, que tuvieron lugar en el estadio del Millonario, dejaron el terreno de juego en condiciones delicadas y el éste no llegará en buena condición al duelo ante Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura.

El primero de los tres shows se realizó el lunes 23 de marzo con localidades agotadas y una gran fiesta. Todavía quedan dos fechas más, que tendrán lugar mañana y el martes 31 de marzo. La presencia masiva de público y el uso intensivo del campo generaron y todavía generarán un impacto negativo en el césped de cara al cotejo de River ante el Pirata, contra el que se enfrentará el 5 de abril próximo.

Para contrarrestar esta situación, la institución millonaria ya implementó un plan de recuperación. La intención es que el césped esté en óptimas condiciones para el encuentro frente a Carabobo, el 15 de abril por la Copa Sudamericana y el Superclásico contra Boca, previsto para el fin de semana del 19 de abril.

River trabaja contrarreloj para recuperar el césped de cara al ajetreado calendario de abril.

Tradicionalmente, los trabajos específicos de mantenimiento del césped en River comienzan en el mes de mayo, pero este año las tres fechas de AC/DC adelantaron el tratamiento, pensando además en el calendario ajustado previo al Mundial 2026 que afronta el Millonario: entre el 15 de abril y el 3 de mayo serán cuatro los encuentos de local (Carabobo, Boca, Aldosivi y Atlético Tucumán), por lo que el objetivo es que el equipo pueda afrontar esa seguidilla de partidos con el campo del Monumental ya en un buen estado.