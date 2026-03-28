Arrancó la era de Eduardo “Chacho” Coudet en River y el entrenador ya empezó a moldear su equipo. En tiempo récord, el Millonario cerró la llegada de su primer refuerzo: Tobías Ramírez, una de las promesas defensivas de Argentinos Juniors.

El marcador central de 19 años será adquirido por River en una cifra cercana a los tres millones y medio de dólares por el 80 por ciento de su ficha, en una apuesta fuerte pensando en el presente y el futuro.

La negociación se resolvió con rapidez y fue confirmada por el propio presidente del Bicho, Cristian Malaspina: “Parece que sí, se cerró. Ya estaba inscripto, es para sumarlo ahora”, aseguró en diálogo con Radio La Red.

Ramírez firmará contrato por cuatro temporadas y se sumará al plantel la próxima semana, convirtiéndose en la primera incorporación del ciclo Coudet.

La llegada del joven defensor no es casual: River necesitaba reforzar la última línea tras la dura baja de Portillo, quien sufrió la rotura de ligamentos en la rodilla derecha y estará varios meses fuera de las canchas.

Además, el Chacho espera por otra buena noticia en defensa: Germán Pezzella continúa con la puesta a punto y podría reaparecer en abril, lo que le daría mayor solidez a una zona que hoy aparece como prioridad.

Así, Coudet empieza a dejar su sello en el mercado: rápido, concreto y apuntando a fortalecer un River que busca rearmarse y volver a ser protagonista.