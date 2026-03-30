Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados en la causa por retención indebida de aportes de la Asociación del Fútbol Argentino, que supera los 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales impagos. La medida fue dictada por el juez federal Diego Amarante, quien investiga una supuesta maniobra de apropiación indebida de estos fondos.

El juez concluyó que la AFA y su cúpula directiva habrían coordinado un plan sistemático para retener recursos que debían ser transferidos al Estado. La deuda corresponde a retenciones impositivas y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los años 2024 y 2025. Tanto Tapia como Toviggino fueron llamados a prestar declaración indagatoria durante el mes de marzo.

El juez rechazó la defensa de ambos

El mandatario del fútbol argentino presentó un escrito donde se desligó de la responsabilidad directa, argumentando que las decisiones tributarias recaen en áreas técnicas. Además, sostuvo que la AFA no incurrió en delito porque existía una resolución del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos y afirmó que la entidad tenía liquidez suficiente para afrontar las obligaciones.

Por su parte, Toviggino basó su defensa en normativas oficiales que posibilitaban planes de alivio fiscal y prórrogas, argumentando un “error de prohibición invencible” y la ausencia de dolo, dado que el Estado habilitaba regularizar deudas hasta 2026. El juez también rechazó la postura del tesorero y consideró la maniobra como "una estrategia financiera deliberada".

El fallo detalla que la institución contaba con al menos 24 plazos fijos con un capital invertido cercano a 32.000 millones de pesos, que generaron intereses por más de 5.600 millones de pesos entre abril de 2024 y julio de 2025. Además, se registraron plazos fijos en dólares por 7.4 millones y movimientos financieros importantes mediante compra y venta de títulos en el exterior.

Tapia y Toviggino están procesados, embargados por 350 millones y seguirán con la prohibición de salir del país.

Durante ese mismo periodo, AFA recibió transferencias millonarias de sus sponsors, como YPF y Adidas, que luego fueron distribuidas a clubes de Primera División y Primera Nacional. Para el juez Amarante, esa situación demuestra que la supuesta falta de recursos no fue real y que la retención de fondos al fisco responde a una estrategia financiera con un “afán de lucro severamente cuestionable”.

El magistrado sostuvo que la decisión de no pagar no pudo pasar desapercibida para la dirigencia de la AFA, que actuó como garante y utilizó esos fondos para aumentar el patrimonio institucional, es por ello el embargo hacia la casa madre del fútbol argentino y a los dos dirigentes por 350 millones de pesos cada uno. Además, mantuvo la prohibición de salida del país tanto para Tapia como para Toviggino, motivada también por otros procesos judiciales en trámite.