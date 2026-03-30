En la previa del segundo encuentro de la Selección Argentina en esta fecha FIFA, ante Zambia en La Bombonera, Lionel Scaloni habló en el Predio de Ezeiza antes del último entrenamiento, y abarcó prácticamente todos los temas posibles. El entrenador de la albiceleste se refirió a la autocrítica de Dibu Martínez luego del muy poco lucido 2-1 ante Mauritania y confirmó a Lionel Messi entre los titulares para el duelo de mañana.

El Gringo fue consultado sobre la titularidad del capitán argentino y comentó que jugará dentro del once que suele ser titular: "Van a jugar la mayoría de los que conocemos y según el partido, haremos cambios. La idea es que juegue el equipo conocido y a ver cómo sale la cosa". Ante la clásica pregunta del futuro de Messi y su presencia en el Mundial 2026, el DT contestó: "Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea, que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables", dijo sobre el '10'.

En cuanto a su reacción sobre la autocrítica de Dibu Martínez luego del partido ante Mauritania, Scaloni vio los dichos como algo positivo: “Es una buena señal que ellos crean que el partido no fue bueno, es una señal que el equipo siempre compite, y fue lo que no hicimos el otro día. Además de jugar bien, ellos son inteligentes y cuando eso no pasa, ellos se dan cuenta", y añadió: "Como entrenador le doy el voto de confianza a este equipo. Creo que tenemos el nivel para competir, estos chicos están preparados para eso y lo del otro día fue un llamado de atención. No es para estar preocupado, el equipo da señales de que puede hacerlo mejor".

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el DT comentó también cómo viene el proceso de elección de la convocatoria de los 26 que representarán a Argentina en Estados Unidos, México y Canadá. "La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y en la de 26, estamos pasados, habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta, después se decidirá al final".

Por último, Scaloni se refirió a su continuidad al frente del seleccionado y a las charlas vigentes para la renovación de su contrato que vence al final del Mundial: "Estoy acá, más que eso, difícil. Se que algún día, cuando no esté, me arrepentiré. Es un lugar único, es espectacular estar acá. Se verá si llegamos o no a un acuerdo, pero no es importante hablar de eso ahora".