Mientras espera por su vuelta a las canchas, crece la preocupación por la renovación de Exequiel Zeballos en Boca. El extremo, que tiene contrato hasta diciembre de este año, aún no acordó un nuevo vínculo con el Xeneize a pesar de que hay conversaciones de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme con su representante, Diego Merino. Pese a las charlas, todavía no hubo una oferta formal debido a discrepancias en los montos de cláusula de rescisión y duración del nuevo contrato del Changuito.

En cuanto a la cláusula de rescisión, el contrato actual la establece en 20 millones de dólares para liberar al jugador, algo que desde Boca consideran que debería incrementarse. Del lado del futbolista buscan reducirla, aunque tracendió que podrían aceptar mantenerla en ese monto. Otro punto de desacuerdo es la duración del futuro vínculo: la intención del Xeneize es asegurar la continuidad del atacante al menos hasta diciembre de 2029, mientras que el representante del Changuito busca un plazo menor debido al interés europeo que tiene el jugador.

Changuito Zeballos tiene interés desde Europa, pero también quiere quedarse a jugar la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

Según se reveló en las últimas horas, Leandro Paredes intercedió en la situación para insistirle a Zeballos que se quede a jugar la Copa Libertadores debido a su relevancia en el equipo y que, una vez finalizada la misma, tendría propuestas para emigrar. Cabe resaltar que, aunque todavía no hay una oferta formal de Boca, la buena relación entre el Changuito y Riquelme es un factor que allanaría la cuestión. El presidente confía en que el santiagueño es un valor importante del club y confía en que tanto la voluntad suya como la del jugador son la continuidad.

No viaja a jugar ante Talleres

En otras noticias, se conoció que Zeballos quedó descartado para jugar ante Talleres. A casi dos meses de su último partido, donde sufrió un desgarro en el bíceps femoral que lo dejó afuera del equipo, el Changuito volvió a entrenarse de manera diferenciada y, si bien está dentro de los plazos de recuperación (los médicos estimaron de 45 a 60 días), se especulaba con que forme parte de la delegación que viajaría a Córdoba. El cuerpo técnico lo espera para viajar a Chile, donde Boca estará debutando en la Copa Libertadores como visitante de la Universidad Católica.