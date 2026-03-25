Boca vuelve a viajar con su gente. En una noticia que rompe con la lógica de los últimos años, el Xeneize podrá contar con público visitante en su visita a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se espera un clima de partido grande.

Desde Córdoba confirmaron que se habilitará la popular Artime para los hinchas de Boca, con un cupo cercano a las 11 mil personas. Así, el equipo dirigido por Claudio Úbeda tendrá un respaldo masivo fuera de casa, algo poco habitual en el fútbol argentino actual.

El contexto acompaña. Boca llega en levantada, con resultados que empezaron a acomodar su presente en el Torneo Apertura. Con 17 puntos en 11 partidos, el equipo necesita sumar para consolidarse en zona de clasificación y seguir creciendo en el tramo decisivo del campeonato.

Del otro lado estará Talleres, conducido por un viejo conocido de la casa: Carlos Tevez. El Apache, con pasado fuerte en el club de la Ribera, buscará hacerse fuerte en Córdoba y frenar el envión de un Boca que llega con confianza.

Más allá del presente futbolístico, el gran atractivo estará en las tribunas. La presencia de hinchas visitantes le dará un color especial a un partido que promete intensidad dentro y fuera de la cancha.

Para Boca, además, será el inicio de una seguidilla exigente. Luego de este cruce, el equipo viajará a Chile para debutar en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, antes de encarar una serie de partidos determinantes que incluirán duelos clave en el plano local e internacional.