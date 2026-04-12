En un día complicado para los jugadores de la Selección Argentina, todavía persiste la preocupación por la posible lesión de rodilla del Cuti Romero. El zaguero argentino tuvo un choque accidental con su propio arquero a los 64 minutos que provocó su salida del campo entre lágrimas. Se espera que mañana los estudios en su rodilla arrojen el diagnóstico definitivo.

Poco después del gol de Sunderland, que le ganó al Tottenham del cordobés y lo dejó en zona de descenso. Cuando Romero intentó cubrir un balón en su área, fue empujado por el delantero rival Brian Brobbey y terminó impactado involuntariamente con la cabeza de su arquero. Los médicos de los Spurs ingresaron rápidamente para evaluar la pierna derecha de Romero, quien mostró gestos evidentes de dolor y dificultad para caminar. A pesar de sus intentos por continuar, debió abandonar el campo de juego.

Tottenham tiene ya previstos los estudios específicos en la rodilla del Cuti para determinar si la lesión afecta el ligamento colateral interno o si se trata solo de un golpe importante. La situación genera gran preocupación en la Selección Argentina a dos meses para el inicio del Mundial 2026. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni seguirá de cerca la evolución del jugador y el diagnóstico durante el día de mañana.

Por otro lado, Tottenham perdería a su capitán justo cuando atraviesa un momento de los más bajos de los últimos tiempos en la Premier League, ocupando el puesto 18° con 30 puntos y en zona de descenso directo a la segunda división. El traspié ante Sunderland complicó aún más la delicada situación de los londienses, donde hoy debutó Roberto De Zerbi como entrenador.