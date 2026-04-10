En el arranque de la 32ª fecha de la Premier League, West Ham goleó como local a Wolves 4 a 0 en un duelo importante en la pelea por la permanencia y con dos tantos del argentino Valentín Taty Castellanos en el complemento.

El club de Londres pelea por la permanencia y se sacó de encima al último de la tabla, de esta manera abandonó la zona roja de la tabla a la que ingresó el Tottenham de Cristian Cuti Romero.

Así de apasionante, así de competitiva la liga en Inglaterra que tiene previsto para el sábado el duelo del líder, Arsenal contra Bournemouth como local.

A West Ham le costó abrir la cuenta hasta el minuto 42, pero las apariciones albicelestes fueron determinantes para la tranquilidad de sus hinchas.

El primero de Castellanos fue a los 21 de la segunda parte, tras una contra que se generó en una recuperación de pelota y, a toda velocidad, el argentino encabezó el ataque de su equipo. La pared con el brasileño Pablo, quien lo asistió con una pirueta improvisada en las puertas del área grande hizo más lindo al gol.

El segundo de su cuenta personal fue apenas un par de minutos más tarde, en otra jugada que nació parecida a la anterior, aunque su definición fue de zurda y con una media vuelta no muy estética, pero efectiva en la zona caliente.

Va el domingo

En este contexto, Tottenham se presentará el domingo desde las 10 (hora de al Argentina) como visitante del Sunderland que sueña con llegar la zona de clasificación para las Copas Internacionales.

Burnley, que es el otro que está en zona roja, juega mañana de local contra Brighton. Aunque gane, no modificará la situación actual ni del equipo de Romero ni de Castellanos.