Las alarmas siguen sonando dentro de la selección Argentina a poco tiempo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la previa de un nuevo partido del Aston Vila, Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una lesión en el calentamiento y debió ser remplazado. Mismo caso para "Cuti" Romero, quien se retiró del campo con claros gestos de dolor.

El arquero campeón del mundo en Qatar 2022, hizo algunos gestos de dolor cuando pateaba la pelota. Tras consultar al cuerpo técnico, la decisión fue que no jugara, no fuese ni al banco, y que su lugar lo ocupe Bizot, en el empate 1-1 ante el Nottingham Forest, por la fecha 32 de la Premier League.

A la espera de los estudios médicos, y el tiempo de recuperación; el panorama es complicado dentro de la selección Argentina luego de conocerse entre semana la lesión de Lautaro Martínez, quien tendrá tiempo de recuperación tras resentirse en un cotejo con el Inter de Milán.

Por otro lado, el “Cuti” Romero también preocupo no solo a la selección, sino al Tottenham, ya que a los 69´debió ser remplazado con visibles gestos de dolor, en la derrota por 1-0 ante el Sunderland, momento en el cual el equipo de Londres está en zona de descenso.

Las buenas noticias para Scaloni llegan por parte de Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y ya están a disposición en el Betís y Manchester United.