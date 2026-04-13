En plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, empiezan a acumularse lesionados en la Selección Argentina. La lesión de´ayer de Cuti Romero preocupó mucho a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, aunque el cordobés no es el único futbolista que está con problemas físicos: una molestia de Dibu Martínez, más la reciente lesión de Lautaro Martínez y el retorno de Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez son casos que el DT tiene bajo la lupa.

Claramente, el caso más preocupante es el de Romero. El zaguero de 27 años tendría una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, ocasionada ayer durante la derrota de Tottenham por 1-0 ante Sunderland. Hoy se conoció que su problema requiere rehabilitación y no cirugía, por lo que estará entre cinco y ocho semanas afuera, llegando al Mundial con lo justo y sin minutos de juego porque no volverá a jugar con su equipo en esta temporada.

Por otro lado, el arquero Emiliano Martínez tuvo una sobrecarga en el gemelo durante el calentamiento previo al partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, donde iba a ser titular. El arquero campeón del mundo no jugó ese encuentro por precaución, pero su molestia no genera preocupación de cara a la Copa del Mundo e incluso podría atajar el jueves, por el cotejo de vuelta de Europa League ante Bologna que enfrentarán los Villanos.

En cuanto a Lautaro Martínez, el goleador del Inter viene lidiando con varios problemas físicos. Tras un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que le dejó afuera durante varios encuentros, regresó con un doblete ante Roma, pero en ese mismo partido sufrió una leve distensión en la misma zona. Si bien no corre riesgo para el Mundial, hay preocupación en el CT argentino por estas lesiones, que podrían hacer que el Toro no llegue en la mejor forma como ya le ocurrió en Qatar 2022.

Lautaro Martínez volvió a lesionarse el sóleo jugando para Inter.

A pesar de estas dificultades, hay motivos para el optimismo en la Scaloneta. Giovani Lo Celso, que se recuperó de un desgarro parcial del recto anterior derecho, sumó minutos en Betis tras dos meses de baja y pelea por un lugar en la convocatoria. Por otra parte, Lisandro Martínez está en la etapa final de su recuperación de una lesión en el sóleo izquierdo tras perderse cinco partidos y la fecha FIFA con Argentina. Por último, Gonzalo Montiel regresó a la actividad en River tras un desgarro y Leonardo Balerdi, quien se bajó de la última convocatoria, volvió a jugar en Olympique de Marsella.