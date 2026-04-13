Luego de la gran preocupación por su salida de ayer debido a un golpe en la rodilla, se conoció que Cuti Romero no se perderá el Mundial 2026 con la Selección Argentina. A falta de un parte médico oficial, el central del Tottenham tiene una lesión en el ligamento colateral medial y tendría como máximo dos meses de recuperación, por lo que podrá estar disponible para la Copa del Mundo. Eso sí, se perderá el resto de la temporada con su equipo.

En el duelo que Sunderland le ganó al conjunto del argentino, dejándolo en zona de descenso, la lesión ocurrió cuando Romero intentó cubrir un balón en su área y fue empujado por el delantero rival Brian Brobbey, lo que hizo que el cordobés termine impactado involuntariamente con la cabeza de su arquero. Los médicos de los Spurs ingresaron para evaluar su pierna derecha y, luego un intento por continuar, debió abandonar el campo de juego.

De esta manera, la recuperación de Romero sería contrarreloj para ser parte del estreno de la albiceleste en el Mundial 2026, el próximo 16 de junio ante Argelia en la ciudad de Kansas. Luego de eso, será el turno de jugar en Dallas frente a Austria (22 de junio) y el último rival de la fase de grupos será Jordania (27 de junio). Se espera que ya el Cuti pueda estar para sumar minutos en la previa, en alguno de los dos amistosos ante Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio, ya que las últimas semanas de rehabilitación son de puesta a punto física.