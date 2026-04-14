En un encuentro para el olvido suyo, Marcos Rojo fue expulsado en el segundo tiempo del duelo entre Racing y River por agredir a Lucas Martínez Quarta. El defensor, que había fallado groseramente en el gol del Millonario, fue expulsado por Sebastián Zunino a 10 minutos del cierre luego de una revisión en el VAR de aquel golpe. Pero hubo más: se conoció el contundente informe del árbitro con los insultos del defensor, que se fue del campo silbado luego de increparlo con vehemencia y podría ser sancionado severamente.

Durante un forcejeo con Fausto Vera, Rojo giró bruscamente y golpeó a Martínez Quarta, quien cayó de inmediato. Zunino no vio la acción inicialmente, pero el protocolo VAR, con Ariel Penel a cargo lo llamó para que revise las imágenes, lo que derivó en la expulsión directa del defensor de 36 años.

Ni bien vio la tarjeta roja, el zaguero ex Boca se le fue encima al juez del partido y comenzaron los insultos: “Es un hijo de mil p...”, se leyó en sus labios en la transmisión. Pero hay más, ya que el informe arbitral también detalla otros improperios: “¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”. Por su parte, José Francisco Bersce, ayudante de campo de Racing, también figura en el reporte por protestar y gritarle “hijo de p...” al colegiado.

Previo a la expulsión, Rojo había sido amonestado por protestarle a Zunino y, minutos después, cometió el error clave en la jugada del primer gol, cuando falló al cortar un rechazo largo y Facundo Colidio lo superó para marcar el 1-0. Luego de conocerse la enorme cantidad de insultos para con el árbitro, el Tribunal de Disciplina analizará la conducta del zaguero, quien podría recibir una sanción severa debido a la agresión directa y la reincidencia en insultos agravados.

Una roja más y el llamado de atención de Costas

Este nuevo incidente de Rojo en un partido de importancia reafirma el estigma del defensor desde su previa época en Boca y el dato de sus expulsiones asciende a seis tarjetas rojas, cuatro jugando en torneos nacionales y tres de ellas ante River, además de una contra Platense. Esto también le generó un reto puertas adentro por parte del DT.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gustavo Costas se refirió a la situación de su expulsión y el llamado de atención fue claro: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes. No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo”, expresó el entrenador de Racing.