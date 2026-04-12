En juego la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 20hs en Avellaneda, Racing recibe a River por el Grupo B, duelo entre ambos equipos que viene de debutar en Copa Sudamericana.

El elenco del “Chacho” Coudet está en un gran momento. Tras la llegada del DT, cosechó una seguidilla de triunfos que lo dejó como escolta de la zona y en la zona alta de la tabla general. Si bien dejó puntos el miércoles en su visita a Bolivia en el debut en Copa Sudamericana, el andar en el Apertura es prolijo y hasta se permitiría poner un mix para este juego ante su ex equipo.

El Millonario suma 22 puntos, seis menos que Independiente Rivadavia de Mendoza quien ganó ayer a Argentinos, y aseguró su clasificación a los octavos de final.

Maravilla, apuntado en la última semana, quiere volver al gol ante su gente

Para el juego de hoy, pondría a jugadores que no serían de la partida; Kendry Páez, Juan Fernando Quintero y Freitas podrían sumarse al ataque, mientras que Kevin Castaño coparía el mediocampo. Marcos Acuña podría reaparecer luego de la suspensión y hasta Maxi Salas verá minutos. Serán baja Sebastián Driussi con una molestia en el tobillo, y Lautaro Rivero suspendido.

En frente estará el Racing de Costas, golpeado por la derrota en el clásico hace una semana, pero que mostró superación en el debut de la Sudamericana donde ganó en Bolivia. A comparación de River, La Academia si necesita sumar puntos ya que tiene 18, uno más que Tigre quien sería el último en zona de clasificación.

Colidio iría desde el arranque en el equipo del "Chacho"

Ante este panorama, el local saldría con el 11 ideal, pero con una duda en el ataque, ya que Tomás Conechny, Duván Vergara y Gastón Martirena se disputan quien acompañará a Santiago Solari y el goleador Adrián “Maravilla” Martínez.

Se enfrentaron ambos equipos 244 veces, River se impuso en 112 oportunidades, La Academia ganó en 69, mientras que empataron en 63 oportunidades. El último enfrentamiento fue en octavos de final del Clausura del 2025, cuando Racing se impuso por 3-2 al equipo que dirigía Marcelo Gallardo.

Probables Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido

Hora: 20.00

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Estadio: Presidente Perón