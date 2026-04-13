La noche del Cilindro de Avellaneda que tuvo a River como ganador del clásico ante Racing tuvo un claro protagonista negativo: Marcos Rojo cometió el error del primer tanto rival y luego se fue expulsado. En un partido particular para él, el ex Boca tuvo un encuentro para el olvido que le costó a la Academia un tanto en contra y quedarse con diez jugadores en el momento donde estaba 0-1 empujando para conseguir el empate.

En un encuentro muy parejo, la jugada que terminó abriendo el partido fue el tanto de Facundo Colidio, en donde Rojo intentó cortar el pelotazo largo de Marcos Acuña barriendo para cortar pero falló en el cálculo y terminó por el suelo, abriéndole el camino al atacante de River para irse mano a mano con Facundo Cambeses y poner el 1-0.

Ya en el cuarto de hora final del segundo tiempo, Racing se acercaba cada vez más al arco rival a por el empate, llenándole a River el área de centros. A los 32 minutos del complemento, Rojo decidió tirarle un golpe en el rostro a Lucas Martínez Quarta, quien quedó tendido en el piso. Luego de un llamado del VAR, el árbitro Sebastián Zunino tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja, generando la bronca desmedida del zaguero.

Reacción desmedida y un estigma que no se va

"Vos sos un hijo de re mil p...", fue lo que se leyó de los labios de Rojo luego de ser expulsado por la mencionada agresión. El defensor desplegó toda su bronca contra Zunino antes de irse del campo entre silbidos de un público de Racing que parece haberle soltado la mano al jugador de 36 años, que sigue acumulando expulsiones en cotejos importantes y, en caso de que el árbitro sus insultos al parte, esto le podría generar una sanción aún mayor.

Ya es un clásico ver a Rojo irse a las duchas en partidos importantes, algo que se ha transformado en un estigma son un estigma que lo acompaña desde su etapa como jugador de Boca. Con el Xeneize tuvo cuatro expulsiones: una en semifinales de Copa Libertadores frente a Palmeiras, una contra Platense y dos en Superclásicos. De hecho, River es ahora el equipo contra el que más veces vio la roja, con tres.