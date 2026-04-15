Antes de su duelo de octavos, Carlos Alcaraz anunció su retiro del ATP 500 de Barcelona debido a una lesión en su muñeca derecha que resultó ser más grave de lo que esperaba. El murciano sufrió molestias en el final de su victoria en el debut ante Otto Virtanen y, tras no entrenar el miércoles, decidió abandonar la competición para enfocarse en su recuperación de cara a Roland Garros, resignando los puntos defendidos por conquistar el trofeo en 2025.

"Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez, porque ya lo he hecho previamente. Es para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Sentí que me venció la muñeca en un resto durante el partido", expresó Alcaraz, que además dio detalles sobre su problema físico: "Después de las pruebas, hemos visto que es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro. Espero que me podáis ver en una pista lo antes posible", comentó el murciano.

En su partido inicial, con el marcador 5-4 y la igualdad en la cancha, Alcaraz requirió atención médica por dolor en la muñeca. Tras recibir un masaje y una venda, volvió a la pista y logró llevarse el primer set, rompiendo el saque de Virtanen y celebrando con un grito ensordecedor. En la segunda manga, consolidó la victoria y aseguró su pase a la siguiente ronda por 6-4 y 6-2, pero terminando con bastante dolor en su muñeca, lo que derivó en este abandono.

Alcaraz regresará para comenzar un tratamiento con su equipo médico y fisioterapeutas, buscando regresar a las canchas. Su baja no le permite defender la final del año pasado, por lo que restará 280 puntos. De esta forma, Jannik Sinner llegará como número uno al Masters 1000 de Madrid luego de adueñarse de ese lugar venciendo al propio Charly en la final del Masters 1000 de Montecarlo el pasado fin de semana. En caso de llegar a la última ronda del domingo en Barcelona, el murciano se exponía a jugar nueve partidos en 11 días. Es por eso que el tenista de 22 años puso un freno, ya que el objetivo es llegar en las mejores condiciones a Roland Garros.