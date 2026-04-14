En una jornada con más malas que buenas para el tenis argentino, Camilo Ugo Carabelli avanzó a octavos del ATP 500 de Barcelona al vencer 6-3 y 6-4 a Karen Khachanov. El porteño, número 64 del ranking ATP, dio una de las sorpresas del día al eliminar al ruso, 14° del mundo y de buen presente, para meterse en los octavos de final. Por su parte, Mariano Navone (perdió en sets corridos frente a Andrey Rublev), Sebastián Báez (arrancó bien pero cayó en tres sets con Tomáš Macháč) y Juan Manuel Cerúndolo (fue derrotado por Brandon Nakashima) se despidieron en primera rueda.

Aprovechando un inicio del partido muy favorable al tenista argentino, Carabelli estuvo sólido desde el servicio y consiguió quebrar en el segundo game para sacar una buena ventaja ante un ruso que no podía encontrar comodidad. Tras el 3-1, el Brujo no le dio ninguna oportunidad a Khachanov y simplemente manejó la diferencia para llevarse el set por 6-3.

El segundo parcial tuvo una mejor versión del 14° del mundo, mejorado con el servicio ante un Carabelli que no podía presionar a su oponente pero supo sostener lo suyo hasta llegar al 4-4. En ese momento, el argentino encontró muy buenos golpes de derecha y pudo así generar el break en el noveno game para definir con el saque a su favor, algo que resolvió sin problemas para cerrar un gran triunfo por 6-3 y 6-4. En segunda ronda buscará revancha ante Rafael Jódar, que lo eliminó en semis la semana anterior en Marrakech.

Tres eliminados en la jornada

Distinta suerte corrieron los otros compatriotas del Brujo, que se quedaron en el camino. Sebastián Báez (57° del ranking) arrancó bien en su debut frente a Machac (47°) y se impuso con autoridad en el primer set, pero fue decreciendo y el checo llegó a dárselo vuelta para sellar el triunfo 2-6, 6-4 y 6-1. El europeo venía de una buena semana en el Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó con Jannik Sinner en octavos de final, y se cruzará en la siguiente ronda con Carlos Alcaraz, que batió a Otto Virtanen (130°) por 6-4 y 6-2.

Báez arrancó bien pero dijo adiós ante Machac en primera ronda. (Foto: EFE)

Por último, los que se despidieron en Conde de Godó fueron Navone (44°) y Juan Manuel Cerúndolo (69°), que había superado la clasificación. Nave tuvo un partido de muchas imprecisiones con Rublev donde un intercambio de quiebres de cada lado cayó del lado del ruso 6-4 y luego, el bonaerense desperdició estar un break arriba y el ruso terminó sacándolo adelante 7-5. El menor de los Cerúndolo, por su parte, sucumbió ante un oportuno Nakashima (33°), que logró quebrarle al porteño en el octavo game del primer parcial para el 6-3 y finalizó la victoria por 7-5 capitalizando la segunda de sus tres chances de break sobre el final del duelo.