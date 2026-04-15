En una mala jornada para el tenis argentino, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados del ATP 500 de Barcelona. El platense cayó sorpresivamente ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (4), mientras que el Brujo fue derrotado 6-3 y 6-3 por Rafael Jódar, quien viene de eliminarlo en Marrakech hace una semana. De esta manera, ambos se despidieron en octavos de final de Conde de Godó.

En un primer set parejo, ninguno pudo sacarse ventajas ni tampoco generar chances de quiebre hasta que un Borges que había tomado la iniciativa y hacía correr a Etcheverry fue quien encontró el break para adelantarse en el marcador por 6-3. En el segundo parcial, el Retu no comenzó bien y se encontró 3-1 abajo luego de ceder su servicio. No obstante, apareció su capacidad para pelear cada punto y, en el octavo game, restauró la paridad quedándose con el servicio del portugués.

Así las cosas, todo continuó empatado hasta llegar a un tiebreak en donde Etcheverry logró una pequeña ventaja de 3-1 en el inicio, pero luego cedió seis puntos consecutivos por errores propios y terminó perdiendo esa ventaja y el encuentro, que tuvo un final dantesco. Borges sacó de abajo buscando sorprender al argentino, que no llegó a contrarrestar el servicio, lo que sentenció la victoria del portugués por 6-3 y 7-6 (4).

Para el platense, el comienzo de la gira europea de polvo de ladrillo resultó favorable alcanzando su mejor performance en el Masters 1000 de Montecarlo al llegar a octavos de final, donde cayó en tres sets frente a Carlos Alcaraz. A pesar de la victoria ante Jack Draper octavo preclasificado, por 3-6, 6-3, 4-1 y abandono la performance de Etcheverry se termina con un gusto amargo por la sensación de una chance perdida de llegar más lejos en un momento donde el polvo de ladrillo se le está dando bien.

Ugo Carabelli tampoco pudo

El porteño de 26 años volvió a tropezar ante un rival que lo sacó en semifinales de Marrakech hace poco menos de siete días. Después de un arranque donde incomodó a su rival para quedarse con su saque, Ugo Carabelli confirmó su servicio salvando un break point para el 2-0. No obstante, el español de 19 años logró el descuento con cierto esfuerzo para luego aprovechar un mal juego de saque del argentino e igualar. Desde allí comenzó un momento de imprecisiones del Brujo, que con una seguidilla de errores no forzados entregó el dominio del partido a un Jódar que le quebró el saque en el sexto game para redondear el 6-3 manejando esa diferencia.

En el segundo set, el argentino volvió a ceder su saque en el tercer game luego de que el español lo forzara a perder un 40-30 a favor y sacara ventaja. A pesar de esto, Carabelli tuvo una importante chance de quiebre en el octavo juego para empatar 4-4, pero la desaprovechó y allí se acabó su encuentro. Jódar ganó su saque y luego terminó cerrando el partido con una nueva ruptura para el 6-3 y 6-3 que lo deposita en cuartos de final.