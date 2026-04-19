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Domingo 19 de Abril, Neuquén, Argentina
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Ganó la violencia

El clásico Olimpia-Cerro Porteño, suspendido por graves incidentes en las tribunas

El partido se detuvo a los 30 minutos por una batalla campal entre hinchas de Cerro y la policía en el Estadio Defensores del Chaco. La policía usó gases lacrimógenos y numerosas familias tuvieron que ser evacuadas, incluso ayudadas por hinchas del equipo rival.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 20:41
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La batalla entre hinchas de Cerro Porteño y la policía empañó el clásico paraguayo. (Foto: Nación Media)

La mancha del fin de semana en el fútbol de Sudamérica estuvo sin dudas en la suspensión del clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño. El encuentro, disputado en el Defensores del Chaco, fue interrumpido y finalmente suspendido luego de que se desataran violentos enfrentamientos entre los hinchas y la policía dentro del recinto, con escenas de múltiples agresiones y familias evacuadas, incluso ayudadas a escapar de la batalla campal por los simpatizantes rivales.

Corrían 30 minutos de juego cuando el árbitro Juan Gabriel Benítez decidió detener el encuentro a raíz de un foco de violencia que escaló en las tribunas. La hinchada de Cerro Porteño protagonizó choques con efectivos policiales en el sector Gradería Norte y llegó a hasta a robarle el escudo a un agente, que terminó en el piso y siendo retirado por sus colegas. La policía respondió con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los violentos, una acción que afectó a familias presentes en el estadio y obligó a la evacuación de sectores enteros para proteger a los espectadores inocentes.

En medio de la confusión, los jugadores de Cerro Porteño, encabezados por el argentino Pablo Vegetti, intentaron calmar la situación lanzando agua hacia las tribunas y solicitando a la policía que detuviera la represión. Michel Sánchez, director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), confirmó la suspensión definitiva del partido debido a la falta de garantías para continuar. . Al momento de la suspensión, el marcador estaba 0-0 y todavía queda a confirmar cuándo se reanudará el cotejo.

Hinchas de Olimpia ayudaron a los de Cerro

Lo único destacable en una jornada negra para el fútbol paraguayo fue el gesto de los hinchas de Olimpia ayudando a evacuar a los cerristas. Un grupo de hinchas del Decano se acercaron a ayudar a las familias y a los simpatizantes del Ciclón que querían escaparle a la violencia para cruzar a la tribuna donde estaban ellos y luego retirarse escoltados por la seguridad del estadio.

 

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