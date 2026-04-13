Una vez más, la Liga de Fútbol de Neuquén debió ver un nuevo partido suspendido por incidentes. Esta vez ocurrió en el duelo en el que Añelo vencía por 3-1 a Sapere hasta que la violencia obligó a suspender el duelo. Luego de la expulsión de un futbolista visitante, éste empezó a insultarse con la parcialidad local y desde ahí todo escaló: los hinchas del Funebrero fueron a buscarlo a través de las rejas de la zona de ingreso, lo que provocó la reacción de los del Verde y la respuesta de los locales, que intentaron ir al sector donde estaban ubicados para agredirlos. Ante la falta de garantías, el juego se suspendió.

Todo comenzó a poco de finalizar el partido. La victoria de Sapere parecía consumada y en el final llegó una dura infracción de un jugador de Añelo, que derivó en su expulsión. En camino al vestuario, el futbolista comenzó el ida y vuelta de insultos con la parcialidad local, que intentó increparlo cerca de la zona de ingreso. La policía intervino, pero la situación comenzó a escalar ya sin vueltas.

Segundos después, un grupo reducido de simpatizantes de Añelo que se ubicaba en el sector visitante vio la situación y comenzaron los insultos con la hinchada local. Desde ese momento, un grupo importante del Funebrero intentó acceder a la parcialidad visitante buscando empezar una gresca. Un efectivo policial se interpuso físicamente para evitar el avance, pero terminó siendo agredido.



El conflicto derivó en una gresca generalizada, con discusiones e insultos tanto en las tribunas que luego se trasladaron al campo de juego.

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad por parte del operativo de adicional, el árbitro Ezequiel Brevis decidió dar por finalizado el encuentro por falta de garantías. Ahora, la resolución quedará en manos del Tribunal de Disciplina.

