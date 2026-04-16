En la continuidad de su camino copero, Rosario Central derrotó por 1 a 0 con Libertad por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América 2026. A menos de diez minutos del final del juego, Enzo Copetti definió de pierna derecha par poner el 1 a 0 y dale al Canalla la primera victoria en su vuelta al certamen continental y convertirse en el líder provisorio del Grupo H con cuatro puntos hasta que jueguen Independiente del Valle y Universidad Central de Venezuela. Mientras tanto, el Gumarelo cosechó su segunda derrota en igualdad de presentaciones y está último sin unidades.

El inicio de partido expuso la ausencia de Ángel Di María porque a Central le faltó un futbolista de esa jerarquía para darle a sus jugadas un tinte más peligroso frente a la valla del arquero Ángel González. Fideo tuvo una molestia física y fue preservado, tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el arranque de la competencia, resultado que dejó sensaciones de insatisfacción en el plantel rosarino.

Pesar de esta baja, el equipo de Jorge Almirón aprovechó la pelota parada como método alternativo para generar sus dos ocasiones más claras, pero el lateral izquierdo del Gumarelo, Matías Espinoza, le sacó el gol en la línea a Enzo Giménez y Vicente Pizarro antes de cumplir la media hora de juego. Con el andar del cronómetro, la visita generó mayores merecimientos para llevarse algo más que el empate, ya que González también apareció para contener intentos del propio Giménez y de Franco Ibarra.

Lo tuvo Giménez

El paraguayo tuvo la chance más clara del partido para Central a los 10 minutos de partido. Luego de un córner rechazado por el arquero, el volante capturó el rebote e intentó ponerla por arriba del arquero, sin embargo la intervención con lo justo de Thiago Fernandez evitó el tanto rosarino.

En la vereda opuesta, los dirigidos por Francisco Arce mostraron una débil imagen ante su público. Padecieron los embates del Canalla y tuvieron serias complicaciones para cruzar la mitad de la cancha. Una muestra de eso fue que tuvieron el primer córner a favor a los 47 minutos, pero al minuto siguiente sorprendió con un remate a distancia que obligó a un manotazo de Jeremías Ledesma y, en el rebote, Jorge Recalde estrelló la pelota en el travesaño, aunque esto último estaba anulado por fuera de juego.

Esa acción despertó a Libertad, que mostró una cara diametralmente opuesta en la segunda parte. El ingreso de Iván Franco en el entretiempo le dio mayor peso en ofensiva, y esto quedó claro con el disparo del atacante que impactó en el travesaño a los 61 minutos. Instantes antes, Ledesma había reaparecido con una tapada a Jorge Recalde y Rosario Central respondió con un mano a mano errado por Alejo Véliz.

A poco del final, apareció Copetti

Más tarde, a las 23, Independiente del Valle recibirá en Ecuador a Universidad Central de Venezuela en el estadio Banco Guayaquil en el marco de la segunda jornada de esta zona. La agenda del Grupo H continuará con Libertad recibiendo a Independiente del Valle en la próxima fecha, en tanto que Rosario Central viajará a Venezuela para enfrentar a Universidad Central.