Lo que en un principio fue una gran preocupación se transformó en alivio para Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección de Paraguay. Diego Gómez confirmó que su lesión en la rodilla no es tan grave como se temió, llevando tranquilidad tanto al Brighton como al elenco guaraní del que es una pieza importante de cara al Mundial 2026. Así lo expresó en su cuenta de Instagram, algo que también hizo el técnico del elenco inglés, Fabian Hürzeler en la conferencia de prensa que dio en el día de hoy.

El volante alarmó a la Albirroja tras salir lesionado en su rodilla izquierda frente a Tottenham. El ex Inter Miami saltó a disputar una pelota aérea y cayó mal sobre esa pierna, lo que generó su salida a los 20 minutos del primer tiempo en 2-2 en la visita de Brighton al elenco londinense por la fecha 33 de la Premier League. Lo que más asustó fue la reacción de Gómez, que se retiró llorando, augurando una lesión grave.

No obstante, este lunes, tras realizarse por segunda vez estudios médicos, el jugador rompió el silencio y llevó tranquilidad de una historia de Instagram. "Quería contarles yo mismo porque sé que muchos están preocupados. Tuve una pequeña lesión, pero por suerte no es nada grave. Toca reposo y seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro", afirmó.

En lo que va de la temporada, Gómez lleva 10 goles en 35 partidos disputados con las Gaviotas, donde al principio no era titular fijo pero se ganó hace un buen tiempo la confianza de Hürzeler. En Paraguay es un intocable para Alfaro y participó de 17 de los 19 encuentros del ciclo del DT argentino, perdiéndose solamente uno por descanso y otro por expulsión.