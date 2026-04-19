La Copa del Mundo está tan próxima que cualquier inconveniente en torno a la lista permanente de la Selección Argentina es realmente un dolor de cabeza para el cuerpo técnico.

El sábado fue el turno de Enzo Fernández, el talentoso mediocampista que juega en Chelsea y que debió salir antes del pitazo final en el clásico de la 33ª fecha que su equipo perdió ante el Manchester United como local 1 a 0.

El ex River venía de cumplir una sanción interna en Londres, tras dar una entrevista en la Argentina donde reconoció que le gustaría vivir en Madrid.

La expresión del campeón del mundo retumbó en la capital inglesa como un guiño hacia el interés del Real Madrid de cara a la próxima temporada y los dueños del Chelsea lo pararon por dos fechas.

Tal vez por esa discontinuidad competitiva, el físico pasó factura y la señal del jugador hacia el banco de los ingleses rápidamente paralizó los video análisis de Lionel Scaloni y su grupo de colaboradores.

Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina atento a todo lo que pasa con los jugadores argentinos por el mundo.

Finalmente, este domingo se supo que lo de Fernández sólo fue una fatiga muscular. Básicamente, no hay lesión y bastarán sesiones de kinesiología y ejercicios preventivos para seguir viéndolo en acción.

Complicado presente

El presente deportivo de Chelsea no es bueno. En sexta posición y a 8 unidades de la zona de Champions League para el 2027, los londinenses se han quedado sin margen.

Para colmo, este domingo ganó Liverpool como visitante del Everton y el Aston Villa del Dibu Emiliano Martínez que se afianza en el lote de clasificados a la máxima cita del Viejo Continente.

El próximo partido de Chelsea será como visitante de Brighton que se ubica un par de puestos por encima de la mitad de tabla.

Respecto a la pelea por el campeonato, es un mano a mano entre Arsenal (70) y Manchester City (67), sobre todo después de la victoria de hoy del escolta sobre los dirigidos por Mikel Arteta.