Los partidos se ganan dentro de la cancha y hasta en los tablones y la Copa del Mundo tiene una batalla comercial y el posicionamiento de marcas deportivas no sólo a través de federaciones nacionales, sino de figuras globales como lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros.

Hasta allí hay duelo entre el argentino y el portugués ya que el campeón del mundo es hombre firme de Adidas, mientras que CR7 es un sello distintivo de Nike. Sin embargo, y de manera sorpresiva, la marca de la Pipa ha perdido los derechos con la federación portuguesa a manos de Puma, mientras que el campeón del mundo sigue firme con las tres tiras.

La batalla de la moda deportiva tiene a Adidas como líder indiscutido en cuento al número de combinados bajo su ala. Al combinado albiceleste se suman candidatos como Alemania y España. Pero también explotará lindos diseños en Colombia y México. En total, 15 de los 48 clasificados llevarán su insignia.

En segundo lugar (13 selecciones) aparece Nike que tiene en Francia a un firme favorito para levantar la Copa del Mundo. Un clásico de la Pipa siembre ha sido la camiseta de Países Bajos (Holanda) y la apuesta permanente por un Inglaterra que siempre insinúa más de lo que concreta, pero con nombres importantes y un gran mercado económico.

Francia fue un histórico de Adidas, pero su última copa del mundo la levantó con Nike, la misma marca que auspicia a Kylian Mbapeé.

Completando el último lugar del podio, Puma (11) que perdió a Uruguay con Nike, pero se hizo de un Portugal siempre muy apuntado por los medios de comunicación. Nueva Zelanda sorprende llevando el animal en el pecho, sobre todo por la identificación que el país de los All Blaks en el rugby mantiene con Adidas.

En la gran escena

Kelme, a último momento, se perfiló como la cuarta en número. Bosnia, Jordania lucirán sus modelos. Sorprende lo de Umbro, el gigante inglés que sólo tendrá a Cabo Verde. Su poca presencia llama la atención después de haber acompañado nada menos que a Brasil en su último conquista en 1994.

Mucha expectativa por parte de Marathon con Ecuador, un seleccionado sudamericano de buen rendimiento y jugadores importantes que puede convertirse en revelación.

Marathon viene apostando hace tiempo por Ecuador. El seleccionado liderado por Moises Caicedo está en condiciones de ser una gran sorpresa.

El debutante Cabo Verde irá con desconocida Capelli, mientras que Kelme será el sello de Jordania. La italiana Kappa perdió terreno tras una irrupción masiva en el pasado reciente y sólo firmó a Túnez como representante en el próximo mundial.

Reebok sólo aparecerá con Panamá, Meerok con Haití, Kappa con Túnez, Jako con Irak y atención a la colombiana Saeta que se mete en la gran cita con Haití.

Toda la nómina

Adidas: Suecia, Argelia, Colombia, Argentina, Arabia Saudita, España, Bélgica, Japón, Curazao, Alemania, Escocia, Qatar, Sudáfrica, México, Ucrania.

Nike: Países Bajos, Noruega, Uzbekistán, Croacia, Estados Unidos, Uruguay, Francia, Australia, Brasil, Canadá, Turquía, Corea del Sur, Inglaterra.

Puma: Portugal, Senegal, Nueva Zelanda, Austria, Ghana, Egipto, Costa de Marfil, Marruecos, Suiza, Paraguay y República Checa. Puma.

Marathon: Ecuador.

Reebok: Panamá.

Saeta: Haití.

Merooj: Irán.

Kelme: Bosnia, Jordania.

Túnez: Kappa.

Kelme: Jordania.

Umbro: Cabo Verde.

Jako: Irak.