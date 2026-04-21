Habiendo atravesado más de la mitad de la intensa serie de partidos que incluyeron la victoria en el Superclásico contra River y la goleada ante Barcelona (E) por Copa Libertadores, Claudio Úbeda volvería a alinear un equipo alternativo en Boca para jugar contra Defensa y Justicia. Está confirmado que la ausencia principal en ese once será Leandro Paredes, que salió con una molestia y será preservado ante el Halcón.

La figura del Superclásico terminó el encuentro con una molestia en el isquiotibial derecho y aunque no se someterá a estudios ya que se considera una sobrecarga y tiene lesión, se lo cuidará. En su lugar, Ander Herrera aparecería en el medio, dejando a Milton Delgado como el volante central fijo. Luego, la idea es preservar a los titulares más exigidos pensando en el duelo decisivo del grupo contra Cruzeiro del próximo martes. Entre ellos están Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Ádam Bareiro, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Herrera reemplazaría a Paredes en el once ante Defensa. (Foto: EFE)

En la defensa, al igual que con Independiente, reaparecerían Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Por otra parte, podría ser el el retorno a la titularidad de Exequiel Zeballos tras su lesión. El Changuito solamente vio minutos desde el banco hasta el momento pero podría estar desde el arranque el Florencio Varela. Tomás Belmonte y Milton Giménez son otros dos considerados para ese once alternativo.