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Vuelven los cambios

Tras el Superclásico, Úbeda moverá a el equipo de Boca para visitar a Defensa y Justicia

El DT planea preservar a jugadores clave y darle más rodaje a los no habituales pensando en la visita a Cruzeiro por la Copa Libertadores. Paredes, con una molestia, descansará.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 21 de abril de 2026 a las 11:36
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Úbeda rotará el equipo ante Defensa luego de ganar el Superclásico. (Foto: Prensa Boca Juniors)

Habiendo atravesado más de la mitad de la intensa serie de partidos que incluyeron la victoria en el Superclásico contra River y la goleada ante Barcelona (E) por Copa Libertadores, Claudio Úbeda volvería a alinear un equipo alternativo en Boca para jugar contra Defensa y Justicia. Está confirmado que la ausencia principal en ese once será Leandro Paredes, que salió con una molestia y será preservado ante el Halcón.

La figura del Superclásico terminó el encuentro con una molestia en el isquiotibial derecho y aunque no se someterá a estudios ya que se considera una sobrecarga y tiene lesión, se lo cuidará. En su lugar, Ander Herrera aparecería en el medio, dejando a Milton Delgado como el volante central fijo. Luego, la idea es preservar a los titulares más exigidos pensando en el duelo decisivo del grupo contra Cruzeiro del próximo martes. Entre ellos están Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Ádam Bareiro, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Herrera reemplazaría a Paredes en el once ante Defensa. (Foto: EFE)

En la defensa, al igual que con Independiente, reaparecerían Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Por otra parte, podría ser el el retorno a la titularidad de Exequiel Zeballos tras su lesión. El Changuito solamente vio minutos desde el banco hasta el momento pero podría estar desde el arranque el Florencio Varela. Tomás Belmonte y Milton Giménez son otros dos considerados para ese once alternativo.

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